Сама станция уже построена, но открыть ее планируют только в 2030 году. Фото: t.me/podzemnik_spb

Место для наземного выхода новой станции метро «Театральная» в Петербурге вновь перенесли. Как заявил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС, вестибюль решили построить на площади имени Юрия Темирканова.

Выход будет расположен рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Оттуда пассажиры смогут легко добраться до трех площадок Мариинки, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов.

Выход будет расположен рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Фото: t.me/podzemnik_spb

- Строительство в центре города - сложная задача. Нужно сделать наклонный ход и спуститься на глубину более 65 метров, не повредив здания. Сначала делали предпроектные проработки, просчитывали варианты и стоимость. Сейчас выбран оптимальный вариант, и специалисты переходят к проектированию, - пояснил Беглов.

Станция «Театральная» Лахтинско-правобережной линии находится между «Спасской» и «Горным институтом». Сама станция уже построена, но открыть ее планируют только в 2030 году. Причина - долгие споры о месте выхода на поверхность.

Изначально главный выход хотели сделать непосредственно на самой Театральной площади у Консерватории или Новой сцены Мариинского театра, но из-за сложных согласований, возражений руководства театра и плотной исторической застройки от этих планов отказались. Потом также рассматривали спорные варианты размещения вестибюля на месте АЗС, Дома быта и бассейна Университета имени Лесгафта на улице Декабристов.

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