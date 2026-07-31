Желтый уровень опасности объявили в Петербурге 1 августа из-за гроз

Желтый - второй уровень опасности, он означает потенциально опасную погоду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ожидается дождь, местами ливни, а также грозы. Предупреждение действует с вечера 31 июля до вечера 1 августа. Желтый - второй уровень опасности, он означает потенциально опасную погоду.

По данным главного синоптика Петербурга, ночь на 1 августа будет очень теплой - около +19 градусов. Это близко к рекорду 1980 года, когда температура поднималась до +20,8 градуса. Однако днем похолодает: ветер сменится на западный, и столбики термометров покажут не выше +22…+24 градусов. В дальнейшем дневная температура в городе останется на уровне +21…+23 градусов.

- В воскресенье через южные районы Ленинградской области пройдет новый циклон. Ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. В Петербурге циклон также отметится, но только кратковременными дождями, - пишет Колесов в своем telegram-канале.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность из-за непогоды.

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