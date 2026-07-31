«Русскость» и памятная монета: 1 августа Ленобласть отметит 99-летие

Площадкой для торжеств станет территория крепости. Фото: Ивангородский музей

«Ленинградская область в свои 99 лет – просто красавица, а в столетие она будет еще лучше, еще краше и еще стабильнее». Такое эмоциональное заявление сделала вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк на заседании Пресс-клуба в ТАСС.

Встреча представителей власти и журналистов была посвящена грядущему Дню рождения 47-го региона. И хотя говорили о празднике, разговор получился сугубо деловым: безопасность, идеология и планы на будущий юбилей.

ИДЕОЛОГИЯ ТОРЖЕСТВА

Подготовка праздника начинается задолго до первого салюта. Как рассказала Анна Данилюк, сначала утверждается объем работ по благоустройству и ремонту, затем – концептуальная культурная программа. И здесь, по ее словам, каждый элемент проходит через контроль губернатора.

– Губернатор всегда лично утверждает культурную программу, очень тщательно подходит к каждому исполнителю и к блокам. Это не просто концерт, а тематические блоки, где смысл доносится через стихи, музыку, видеоконтент, чтобы был понятен сам замысел праздника, – пояснила она.

По словам вице-губернатора, конечная задача всех усилий – сформировать у жителей чувство сопричастности к региону, любви к малой родине и гордости за нее.

– Гордость – это такая же жизненная потребность, эмоция, которую мы должны формировать у человека. Если мы не будем формировать это чувство и удовлетворять эту потребность в гордости за то, в какой великой стране и в каком красивом, богатом регионе они живут – при наличии достаточных усилий со стороны недоброжелателей можно раскачать внутреннюю ситуацию, – отметила Анна Данилюк.

Именно поэтому праздник в Ивангороде - не развлечение, а стратегическая линия, где историческая память, патриотика и образ будущего соединяются в единую концепцию. А саму подготовку она сравнила с нанизыванием бусинок на нитку – в результате все должно сойтись в единый рисунок.

«НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ»

День Ленинградской области – праздник кочующий. За двадцать лет он прошагал по карте региона от Тихвина и Старой Ладоги до Выборга и Соснового Бора. В этом году эстафету принимает Ивангород. Анна Данилюк не скрывает: девяносто девятый день рождения – это «хорошая генеральная репетиция» перед столетием, которое наступит в 2027 году.

К празднику в Ивангороде приводят в порядок не только места проведения мероприятий. Отремонтированы исторические фасады Дома культуры и здания администрации. Завершается реставрация Ивангородского художественного музея – 1 августа там откроется выставка к 150-летию Ивана Билибина. Приводят в порядок и Ивангородскую крепость: расчищают кустарники, мелколесье. Рядом готовят новое общественное пространство – «Утиный парк»с дорожками, декоративными элементами.

Отдельного внимания заслуживает культурная программа. Ивангород с 2023 года стал местом проведения патриотического концерта «Берега Победы», который 9 Мая собирает зрителей по обе стороны реки Нарвы. В этом году трансляцию организуют и на День области – экраны установят так, чтобы жители приграничной Нарвы тоже могли посмотреть праздник и узнать больше о Ленинградской области и ее жителях.

– Нельзя переписывать историю и невозможно убрать память, которая принадлежит нам, – отметила Данилюк.

Правительство региона готовится к столетнему юбилею Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

В ходе беседы был затронут и традиционный вопрос о звездных гостях. Программа обещает быть насыщенной: зрителей ждет много известных исполнителей. Главной секретной гостьей станет та, с кем уже несколько лет связано слово «русскость». Концертную программу лично согласовывает губернатор Александр Дрозденко.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТРУДА

При обсуждении векового юбилея тут же возникла тема наград. Для Ленобласти это также не формальность, а закрепление статуса тех, кто «прославил регион своим трудом».

– Мы уже разработали три варианта эскизов памятного знака к столетию, – сообщила Данилюк. - Документы проходили согласование в Геральдическом совете при Президенте. Примерные критерии понятны: награду получат люди государственные, общественные, научные, культурные и предприниматели, много лет развивавшие экономику области.

Еще одна новость – для коллекционеров: Банк России в 2027 году выпустит памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Тираж – всего 3 тысячи экземпляров. Охота за этим раритетом обещает быть непростой, а сам трехрублевик останется маленьким, но весомым символом большого события.

ГАТЧИНА И ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

Главной точкой на карте столетия станет Гатчина. К юбилейному году здесь завершат реставрацию собора Святых Петра и Павла с воссозданием резного иконостаса. Приведут в порядок Приоратский парк: восстановят исторические ворота на берегу Черного озера, откроют смотровую площадку на водонапорной башне. В планах также ремонт фасадов и кровель жилых домов.

– По рядумасштабных объектов на территории области хватит региональных средств, а по самым сложным готовим обращения в федеральный центр. Мы адекватно смотрим на бюджет, чтобы довести начатое до финала, – заверила Данилюк.

Празднование столетия начнется задолго до календарной даты. Уже 1 января 2027 года во всех районах области пройдут новогодние мероприятия и ярмарки. Для талантливой и активной ленинградской молодежи готовятся возродить проект «Кумиры XXI века». Сейчас для подготовки к празднованию к 100-летию созданы федеральный и региональный штабы, разработано более 600 мероприятий – от культурных до крупных инфраструктурных проектов, которые останутся региону на десятилетия вперед.

Анна Данилюк также рассказала, что поскольку подготовка к празднованию 100-летия региона осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, регион будет очень стараться, чтобы глава государства лично посетил Ленинградскую область и ее столицу в дни празднования юбилея.

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Ивангород – пограничная зона

Иностранцам и гражданам Российской Федерации, желающим посетить празднование 99-летия Ленобласти в Ивангороде, для въезда в приграничную зону будет необходим пропуск. Об этом рассказала вице-губернатора Ленинградской области – представителя губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области Анны Данилюк в ходе пресс-клуба 22 июля.

Исключаются из правил люди,

- имеющие регистрацию либо недвижимость непосредственно в Ивангороде,

- имеющие постоянную регистрацию в городе Кингисепп и Кингисеппском районе,

- направленные в служебную командировку в Ивангород,

- имеющие на руках туристический продукт,

- военнослужащие - жители Ивангорода, имеющие на руках отпускные удостоверения.

Для получения индивидуального пропуска необходимо направить в пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, либо филиал пограничного управления в городе Сосновый Бор, заявление по установленной форме, а также копии паспорта, сведения о регистрации. Максимальный срок выдачи пропуска для граждан РФ составляет 15 рабочих дней, для иностранных граждан — до 30 рабочих дней.

«Для упрощения въезда 1 августа будет организовано реверсивное движение, чтобы не создавать транспортных пробок и коллапса на въезде в Ивангород. Поэтому будут выделены отдельные зоны для проверки автобусов. В случае возникновения пробок на въезде мы разработали соответствующий регламент вместе с дежурными службами и пограничным управлением, — рассказала Анна Данилюк. — Также увеличен режим работы с 5 утра до 23 часов вечера пассажирских автобусов по маршруту Санкт-Петербург – Ивангород – Санкт-Петербург. Мы достигли с транспортными компаниями соглашения о работе дополнительных автобусов. Будут выделены стыковочные автобусы из Сланцевского и Волосовского районов. Также прорабатывается вопрос для дополнительного поезда Санкт-Петербург-Витебский – Ивангород».

Кроме того, добавила она, ведутся переговоры с туроператорами Ленобласти и Петербурга по организации экскурсионных туров.