Корона на год: Какие города Ленинградской области были столицами региона

Ленинградская область каждый год выбирает новую столицу региона. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Пока другие регионы десятилетиями спорят, где ставить главную елку или сцену, 47-й регион меняет свою официальную праздничную столицу каждый год. День Ленинградской области - это не просто дата в календаре, а масштабное народное гулянье, которое кочует по карте от Балтики до Ладоги.

Право принять главные торжества вручается городу-победителю. Муниципалитеты бьются за этот статус годами, защищая перед губернатором свои концепции благоустройства. Это честная борьба бюджетов и амбиций.

Тихвин

Одним из первых стал Тихвин. В 2004 году город принимал гостей с размахом, невиданным для районного центра тех лет. Повод был более чем весомый - возвращение великой святыни, Тихвинской иконы Божией Матери. Крестные ходы смешались с народными гуляньями, а над древним монастырем впервые за десятилетия звучали официальные речи о возрождении земли ленинградской. Именно там была обкатана модель: столица дня - это не только сцена и салют, но и жесткая ревизия городского хозяйства.

- Мы могли отметить день региона традиционно, в БКЗ «Октябрьский», но приняли решение провести празднование в городе Тихвине, - отметил тогдашний губернатор региона Валерий Сердюков.

Тихвин. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Традиция закрепилась и осталась с горожанами на долгие десятилетия.

Шлиссельбург, Тосно, Луга

Следующие столицы доказывали, что у каждого района свой характер. Шлиссельбург встречал гостей гудками кораблей на Ладоге и историей крепости Орешек. Тосно сделало ставку на уют малых городов, превратив центральную площадь в одну большую ярмарку ремесел. Луга раскрылась иначе - через военную историю: когда она принимала областные торжества, главными героями сцены стали ветераны битвы за Ленинград. На площади Мира разворачивались реконструкции боев 1941 года, напоминая, что именно Лужский рубеж сорвал блицкриг на подступах к городу-фронту. Для губернатора эти места священны.

- Здесь очень много погибло советских воинов. Именно они ценой своей жизни сдержали первый натиск атаки, и ленинградцы смогли подготовиться к обороне. Это героическое место, - сказал Дрозденко 4 августа 2012 года, открывая торжественную часть празднования 85-летия области в Луге. - Моя задача - чтобы Ленинградская область была территорией, где живут счастливые люди!

Луга. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Гатчина

Особое место в этом списке занимает Гатчина. Она становилась главной площадкой региона дважды, и оба раза это были круглые даты.

Воспоминание первое, 2007 год. Юбилей праздновали с имперским размахом. Дворцовый парк наполнился звуками симфонических оркестров, а вечером небо над Черным озером разрывал грандиозный салют. Для тысяч жителей, пришедших на Соборную улицу, тот день запомнился ощущением причастности к большой истории страны.

Воспоминание второе, 2017 год. Спустя десятилетие Гатчина показала другую грань. Здесь рок-группа Scorpions давала концерт прямо на плацу перед дворцом, собрав десятки тысяч зрителей. Над парком «Сильвия» ревели моторами авиационные команды, демонстрируя фигуры высшего пилотажа. Это был уже совершенно иной уровень организации - европейский, смелый, открытый миру.

Сегодня Гатчина снова в центре внимания: именно этот город будет местом проведения 100-летия со дня образования Ленинградской области в 2027 году. Как отмечает глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, подготовка к торжествам области фактически началась здесь загодя:

- Каждый визит губернатора - это новая планерка. Мы понимаем, что юбилей 2027 года пройдет у нас, и город должен встретить его во всем блеске своего дворцового статуса.

Еще в 2017-м, осматривая город, Александр Дрозденко четко обозначил вектор:

- В год 90-летия региона, основные мероприятия которого запланированы в Гатчине, о городе будут говорить как о научном, экономическом, культурном и историческом центре Ленинградской области. Мы планируем провести серьезные работы по благоустройству, отремонтировать дорогу на въезде в город и до конца года открыть долгожданный виадук.

Сосновый Бор

В 2022 году титул достался Сосновому Бору. Город атомщиков отмечал сразу две даты - свое собственное 45-летие и 95-летие области. Под девизом «Энергия наших дел» центр города превратился в настоящий технопарк будущего. По проспектам прошло грандиозное шествие трудовых коллективов - от сотрудников Ленинградской АЭС до ученых НИЦ КИ. Однако главным событием стали инвестиции, которые традиционно приходят вместе со статусом столицы. Одна из крупнейших госкорпораций преподнесла городу подарок - новый современный баскетбольный комплекс, а местный гастрофестиваль «Калейдоскоп вкуса» накормил тысячи гостей ладожским судаком и пирогами из дикоросов. Накануне праздника губернатор дал большое интервью, в котором объяснил философию этого кочевого торжества:

- Эта идея не ноу-хау Ленинградской области - это идея Александра Лукашенко. В Белоруссии есть ежегодный праздник сбора урожая, который каждый год проводится в новом городе, чтобы за счет средств республиканского бюджета провести работы по благоустройству города и построить какой-то значимый социальный объект. Вот ровно этими же принципами руководствовались и мы. Мы каждый год перед праздником приводим новый город в порядок, выделяем деньги на благоустройство... Возьмите, к примеру, Сосновый Бор, посмотрите, как идет благоустройство, насколько меняется город! Какие тротуары, озеленение, бульвары появляются, скверы, дороги ремонтируются. Плюс суперсовременный детский сад, современная ветлечебница...

Обращаясь к жителям прямо на улицах города в день юбилея, Дрозденко подчеркнул главное богатство края:

- Вообще по очень многим опросам жители Ленинградской области показывают себя большими патриотами и людьми, которые живут не только интересами своего огорода - они живут в том числе интересами страны. Да, они требовательны... У нас действительно замечательные трудолюбивые люди - это наша основа.

За двадцать лет существования этой традиции изменился облик 47-го региона. Кудрово избавилось от статуса гигантской «спальни» Петербурга благодаря новому парку и дорожной развязке. Александр Дрозденко называет эту систему социальным контрактом:

- Область дает деньги и внимание, а город показывает, как он умеет работать. Если мэр и жители включились, после праздника мы оставляем им не пустую казну, а новую школу или набережную.

Впереди главное событие - 2027 год, 100-летие Ленинградской области. Место проведения уже известно - Гатчина. И, судя по тому, как регионы соревнуются за право стать столицей хотя бы на один августовский день, скучно на этом юбилее не будет никому.

СКАЗАНО!

«Праздник Ленинградской области - это всегда больше, чем календарная дата. Это возможность показать характер региона, его историю, традиции, силу наших городов и районов, уважение к людям, которые здесь живут и работают».

(Анна ДАНИЛЮК, вице-губернатор Ленинградской области.)

СПРАВКА

Какие города были столицами:

2004 г. - Тихвин

2005 г. - Шлиссельбург

2006 г. - Тосно

2007 г. - Гатчина, 80-я годовщина Ленинградской области

2008 г. - Волхов

2009 г. - Выборг

2010 г. - Кингисепп

2011 г. - Кировск

2012 г. - Луга, 85-я годовщина

2013 г. - Старая Ладога

2014 г. - Приозёрск

2015 г. - Тихвин

2016 г. - Сланцы

2017 г. - Гатчина, 90-я годовщина Ленинградской области

2018 год - Выборг

2019 г. - Бокситогорск

2020 г. - Всеволожск

2021 г. - Всеволожск

2022 г. - Сосновый Бор

2023 г. - Тосно

2024 г. - Кудрово

2025 г. - Кириши