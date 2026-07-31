Ивангород стал столицей Ленобласти в 2026 году: Легенды оживут для тысяч гостей

1 августа в Ивангороде отметят 99-летие Ленобласти. Фото: Ивангородский музей.

Ленинградская область в этом году сорвала туристический джекпот: главный региональный праздник, 99-й день рождения со дня образования, уходит из парадных залов в Ивангород. Тот самый город, который для многих петербуржцев десятилетиями существовал только в новостях о пунктах пропуска.

К 1 августа крепость вычищена до блеска и отреставрирована, а сам город полон фактов и легенд, которые невозможно не вспомнить. За простым языком летописей скрываются лошадиная шкура, которой мерили землю, пленник, спасший Россию одним выстрелом, и сапоги с отпечатками пальцев мастеров XVI века.

Как мерились именами на границе

Любой гид начнет рассказ с обороны Ивана III, но это скучно. Главным архитектурным жестом здесь было само название: назвать крепость своим крестильным именем при жизни - ход настолько дерзкий, что ломал все тогдашние шаблоны. На Руси города называли в честь святых или по месту, но традиция к концу XV века быстро забылась.

Иван III закрыл глаза на обычаи и взял за основу греко-византийский протокол. Прямо напротив ливонского замка Ругодив (нынешняя эстонская Нарва), где уже триста лет торчал чужой бренд, вырос русский зеркальный ответ. Напротив немецкого «Ивана» встал русский «Иван». Летописцы зафиксировали это так: «нарече ему имя Ивангород в свое имя». Крепость получила паспорт еще до того, как застыл первый камень фундамента. Это был чистый эгоцентризм власти.

Как мерили землю содранной шкурой

Сразу после нейминга обычно начинаются споры о градостроительстве, но самая красивая байка этих мест гласит: размеры будущей твердыни определили варварским способом - взяли одну содранную лошадиную шкуру, нарезали на тончайшие ремешки, связали в одну длинную ленту и растянули по периметру Девичьей горы. На сколько хватило шкуры - столько и построили. Отсюда и пошла легенда о крошечных размерах крепости. Она действительно компактная, причем настолько, что враги первое время посмеивались над ней, но именно эта геометрическая точность позволила маленькому гарнизону держать оборону против серьезных армий.

Выстрел, который обязан был случиться

У каждой приличной крепости должна быть своя героическая история про спасителя, без которого карта России пошла бы по другому руслу. У Ивангорода она тоже есть. В 1502 году к стенам подошло огромное войско Большой Орды хана Мухаммед-Эмина. Жители уже успели представить самые плохие версии, но тут вступил в дело пленный литовский пушкарь из подвала Ивановской башни. Его вытащили оттуда от полного отчаяния. Он зарядил тяжелую тюфяк-пушку, навел ее вслепую по шуму во дворе и спустил курок. Каменное ядро вошло точно в грудь ногайскому мурзе. Командир рухнул замертво прямо посреди строя. Среди кочевников началась дикая паника, и они решили, что русские применили дьявольское оружие, развернули коней и ушли восвояси. Один удачный выстрел наемника фактически спас Северо-Запад России от разорения.

Крепостной холодильник

Ивангородский культурный слой - это идеальный природный морозильник, работающий уже пятьсот лет. Из-за особой геологии там веками держалась околонулевая температура при почти полном отсутствии кислорода. Органика просто отказывалась умирать.

Когда археологи вскрыли напластования XVI - XVII веков, они наткнулись на музей под землей. Первым показался сапог стрельца - кожа осталась мягкой, сохранились затяжки дратвы и даже отпечатки пальцев мастера. Рядом лежали детские лапти, которые не сгнили до сих пор. В слоях чуть выше ученые подняли сотни шведских печных изразцов XVII века. И это самое жуткое украшение крепости: наемники облицевали печи плиткой с человеческими лицами. Это керамические маски абсолютного страдания: искаженные рты, пустые глазницы, переплетенные змеи. Представьте солдат, которые греются у огня зимними ночами, а на них скалятся глиняные демоны. Лучшая психотерапия против дезертирства для оккупантов.

Однако главный шок ждал ученых в дереве. Из-за отсутствия влаги оно не превратилось в труху: сваи сохранили первичную структуру волокон и можно было понюхать запах свежеспиленного леса эпохи Бориса Годунова.

КОНКРЕТНО

Масштабное обновление к празднику

Пока туристы разглядывают древние бойницы, Ивангород переживает стройку века.

- Ленобласть по доброй традиции проводит дополнительные работы в городах, которые становятся местами празднования дней рождения региона, - подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Александр Дрозденко лично курировал ход работ. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

По поручению губернатора Александра Дрозденко последние несколько месяцев Ивангород прибывал в состоянии благоустройства, чтобы 99-й день рождения региона встретить в лучшем виде.

- В конце каждой рабочей недели выезжал в Ивангород и проверял, как идет подготовка. В городе приведены в порядок улицы и общественные пространства, капитально отремонтированы жилые дома, - отметил вице-губернатор Евгений Барановский.

Что сделано?

Фасады и жилье: обновлены двадцать многоквартирных домов - крыши, фасады, фундаменты и полная замена инженерных систем. Большая часть зданий расположена на улице Гагарина, а также на Льнопрядильной и Госпитальной улицах. Также благоустроят дворы на улице Гагарина, 12, и улице Пасторова, 15.

- Проводим капремонт в пятнадцати домах. Дополнительно поручил взять в работу еще около десяти домов, обновить асфальт, отмостку и забор у музыкальной школы, - добавил Евгений Барановский.

Город преобразился. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Парки: по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершается благоустройство общественного пространства «Утиный парк» у подножия крепости. Подрядчик приступил к земляным работам. Пруд расчистят, появятся пешеходные дорожки, новый мостик, скамейки и масштабное озеленение.

Дороги: ремонт полотна идет на всех главных улицах, включая ключевой маршрут по улице Гагарина.