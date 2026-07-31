Главные изменения Ленинградской области за последние годы

Губернатор Александр Дрозденко взял верный курс! Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Ленинградская область готовится отметить 99-й день рождения. За последние годы регион совершил рывок в экономике, социальной сфере и инфраструктуре, а впереди еще более амбициозные проекты. Собрали самые значимые достижения и наиболее интересные проекты ближайших лет.

БЮДЖЕТ, ИНВЕСТИЦИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Лучше всяких слов говорят факты и цифры, а они таковы: за пять лет работы Законодательного собрания VII созыва (2021-2026 гг.) депутаты приняли 866 региональных законов. Это абсолютный рекорд за всю историю парламента Ленобласти (предыдущий, 710, держался с третьего созыва), причем почти половина законов - 45 процентов - внесена самими депутатами. Значит, они не просто ждут указаний сверху, а сами видят проблемы и предлагают решения.

И главное, что подтверждает эффективность этой работы, - бюджет. Доходы областной казны выросли с 168 млрд рублей в 2021-м до 282 млрд в 2026-м. Консолидированный бюджет увеличился с 208 млрд до почти 358 млрд рублей, причем плановые показатели перевыполнялись каждый год, а объем инвестиций в экономику региона по итогам 2025 года достиг 1,5 трлн рублей - цифра, которая говорит о доверии бизнеса и устойчивости региона даже в непростые времена. И это не предел: на ПМЭФ-2026 были подписаны соглашения еще на 314 млрд рублей. При этом регион сохраняет самый высокий рейтинг финансовой стабильности ААА (RU) по шкале АКРА и входит в топ-8 регионов России. Коммерческих заимствований у Ленобласти нет, долговая нагрузка минимальна.

В регионе строят новые дороги. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

СОЦИАЛКА: 70% БЮДЖЕТА НА ЧЕЛОВЕКА

Бюджет Ленинградской области - это не сухие цифры в ведомостях, а живые деньги, которые возвращаются к людям.

- У нас бюджет социально ориентированный, примерно 70 процентов уходит на здравоохранение, образование, инфраструктуру, то есть на все, что связано с помощью людям. Наш Социальный кодекс, инициированный губернатором региона Александром Дрозденко и рекомендованный президентом для применения в других субъектах, за пять лет постоянно дополнялся новыми мерами, - говорит председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

За последние десять лет социальная инфраструктура региона шагнула далеко вперед. В 2025 году ввели 23 новых объекта - школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, спортивные комплексы. 11 детских садов и 8 школ появились в активно растущих населенных пунктах - Гатчине, Мурино, Кудрово, Новоселье, Янино, Всеволожске. В Тельмана открылся амбулаторно-поликлинический комплекс, в Красном Бору - Дом культуры, в Виллози - спортивный комплекс. Это современные, технологичные, продуманные пространства, где комфортно и детям, и взрослым.

И темп не снижается: за первое полугодие 2026-го уже введены новые детские сады в Агалатово и Тельмана, а до конца года регион планирует сдать еще 15-17 объектов. Среди них детский сад в Ижоре, поликлиника в микрорайоне Южный и фельдшерско-акушерский пункт в Яльгелево. Места, где раньше до врача нужно было ехать за десятки километров, теперь получают собственную медицинскую помощь.

Однако социальная поддержка - это не только новые здания: регион активно занимается расселением аварийного жилья. Предыдущий этап программы завершился с перевыполнением федеральных показателей: в Ленобласти расселили около 240 тысяч квадратных метров аварийного фонда, а новые квартиры получило порядка 16 тысяч человек. Сейчас регион приступил к новому пятилетнему этапу, рассчитанному до 2029 года. Уже в этом году планируется расселить около 14 тысяч квадратных метров и улучшить жилищные условия примерно тысячи человек. На эти цели предусмотрено около 1,8 млрд рублей, в том числе при поддержке федерального Фонда развития территорий.

Регион активно занимается расселением аварийного жилья. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

МЕДИЦИНА В ПРИОРИТЕТЕ

Здравоохранение остается главной точкой опоры социальной политики региона. В 2018 году в Гатчине открылся современный Перинатальный центр, и за короткое время он стал настоящим флагманом областной медицины. Ежегодно здесь принимают около трех тысяч родов, причем врачи берутся за самые сложные случаи. Специалисты центра выявляют и лечат патологии на ранних стадиях и делают это так, что мамы с малышами получают помощь, не уступающую столичному уровню.

Не менее впечатляет и клиника высоких технологий «Белоостров» во Всеволожском районе. Она построена на частные средства, но принимает пациентов по полису ОМС, то есть доступна каждому. Около ста тысяч человек в год проходят здесь обследование и лечение. По своему техническому оснащению центр не уступает ведущим мировым клиникам.

За системную работу медицины в регионе взялись всерьез. В Законодательном собрании региона создана специальная рабочая группа, которая выезжала в районы и проверяла все - от доступности лекарств до укомплектованности узкими специалистами и работы скорой помощи. По итогам этих ревизий были приняты дополнительные решения по финансированию. Результат уже заметен: количество жалоб на медицину снижается.

А еще депутаты Ленобласти инициировали возвращение системы распределения выпускников медицинских вузов. Соответствующий закон принят на федеральном уровне, и первые молодые врачи уже приступили к работе в Лодейнопольском районе. Это значит, что в отдаленные поселки приезжают не просто дипломированные специалисты, а те, кто готов остаться там надолго.

Цифры тоже говорят за себя. Средняя продолжительность жизни в Ленинградской области достигла 75,7 года при общероссийском показателе около 73 лет. И это не просто статистика - регион входит в число немногих субъектов, где смертность не растет, а снижается.

В планах на 2026 год еще один серьезный шаг: около 3 млрд рублей направят на капитальный ремонт и модернизацию примерно 40 медицинских учреждений. В списке больница в Вырице и новый Центр общей врачебной практики во Всеволожске. У тысяч ленинградцев появится возможность получать квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя часы на дорогу в город.

ТУРИЗМ: ВСЕ В ГОСТИ К НАМ

Поток путешественников в Ленинградскую область за последние десять лет вырос в два с половиной раза - сегодня регион принимает до шести миллионов гостей ежегодно. И это не случайно: здесь есть все - от средневековых крепостей до живописных экотроп, от гастрономических фестивалей до исторических реконструкций.

Выборг, Гатчина, Старая Ладога, Тихвин, Приозерский и Всеволожский районы давно стали точками притяжения туристов. Только если раньше сюда ехали в основном за архитектурой и историей, то сегодня выбор стал гораздо шире. Поклонники активного отдыха осваивают экологические маршруты: в рамках проекта «Тропа 47» обустроено более 50 маршрутов по заказникам и заповедникам региона. Один из самых популярных - «Карельская тишина» в заказнике «Озеро Мелководное», где можно проехать по лесным дорогам на велосипеде. А для любителей водных прогулок в Гатчинском районе открыли пункт проката сапбордов, каяков и байдарок - там можно отправиться в сплав по реке Оредеж или озерам.

Событийный туризм тоже набирает обороты. Ежегодно в регионе проходит более 700 событий, из них около 170 крупных. Фестиваль «Корюшка идет!» в Новой Ладоге, «Дым над водой» в Гатчине, «Балтик Ралли» в Выборге уже стали визитными карточками. В 2025 году сразу два проекта получили высокое признание на премии Russian Event Awards: мемориал «МотоПарк Мира на поле Пасхина» занял первое место в номинации, посвященной 80-летию Победы, а «Средневековые дни в Выборге» взяли Гран-при как «Национальное событие».

Не остаются без внимания и исторические жемчужины. В Выборгском замке завершилась масштабная реставрация: теперь в башне работает лифт, что сделало крепость доступной для маломобильных посетителей. В Ивангороде продолжается обновление города: реставрируют здание бывшей таможни, где разместится музей крепостей, готовят новую экспозицию к 160-летию художника Ивана Билибина, благоустраивают «Утиный парк» вокруг крепости и обновляют фасады домов. В Старой Ладоге в 2025-м началась модернизация коммунальной инфраструктуры - реконструируют водозабор и канализационные очистные сооружения, чтобы создать условия для развития туризма и комфортной жизни местных

«Балтик Ралли» в Выборге стал визитной карточкой Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

жителей.

ЧТО ВПЕРЕДИ

РАЗВИВАТЬСЯ БУДЕМ КОМПЛЕКСНО

Заглядывая в будущее, можно сказать: Ленинградская область не сбавляет оборотов. Итоги ПМЭФ-2026 подтвердили: регион остается магнитом для инвесторов. Подписано 20 соглашений на общую сумму 314 млрд рублей, а это тысячи новых рабочих мест, современные предприятия и масштабные проекты в самых разных сферах - от логистики и агропрома до туризма и строительства жилья.

Одним из ключевых приоритетов остается комплексное развитие территорий. В регион придут масштабные проекты с общим объемом инвестиций почти 200 миллиардов рублей. Большие стройки развернутся сразу в нескольких районах области, общая площадь нового жилья превысит 1,5 миллиона квадратных метров - это больше 15 тысяч квартир, то есть новоселье справят десятки тысяч семей.

- Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Комплексное развитие ждет Новосаратовку, Юкки, Ломоносовский район и Гатчинский округ.

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

К 2035 году Ленобласть рассчитывает принимать до 9,5 млн гостей ежегодно. Для этого на ПМЭФ были подписаны соглашения о строительстве сразу четырех крупных туристических объектов общей стоимостью 53,4 млрд рублей. Самый масштабный - всесезонный курорт в Приозерском районе с аквапарком, горнолыжным центром на 30 трасс и двумя гостиницами на 480 номеров. Он рассчитан на миллион посетителей в год. Рядом появится семейный гостинично-оздоровительный комплекс на 913 номеров, он станет местом для любителей лыж, велосипедов и водных видов спорта. Первый этап проекта планируют запустить уже в 2029 году. Еще один проект - спортивно-рекреационный кластер на берегу Суходольского озера с гостиницами, апарт-отелем, коттеджами, SPA и пляжем. Во Всеволожском районе до конца 2026-го откроются четыре гостиничных корпуса на 200 номеров. Региону сегодня не хватает 2,5-2,8 тысячи гостиничных мест, и новые проекты призваны закрыть этот дефицит, чтобы каждый гость мог найти комфортное место для отдыха.

Ленинградская область подходит к своему 99-му дню рождения в новом качестве. Работа проделана большая. За плечами рекордный бюджет, сотни новых социальных объектов, масштабные инвестиции и прорывные проекты, и в будущих планах региона во главе угла стоят люди - те, кто живет, работает, растит детей и строит планы в своей родной области. Для них будет делаться все, чтобы в Ленинградской области было комфортно жить, интересно работать и уверенно смотреть в будущее.

КОНКРЕТНО

Новые символы 47-го региона

МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Всеволожск, 2015 г.

Первый в России центр такого профиля, созданный для людей с инвалидностью. Ключевая идея - дать каждому шанс получить профессию и трудоустроиться. Работает система дуального обучения: теория сразу закрепляется на практике в производственных мастерских. Позже на базе центра появился Центр адаптивной физической культуры и реабилитации, а также начал формироваться Кластер комплексного сопровождения участников СВО. Проект вышел за пределы региона - его модель тиражируют в других субъектах РФ.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ГАТЧИНЕ

Гатчина, 2018 г.

Девятиэтажный центр рассчитан на 130 коек и оснащен оборудованием последнего поколения: цифровыми УЗИ-аппаратами, МРТ, аппаратами ИВЛ и инкубаторами для новорожденных весом от 500 граммов. Ежегодно центр принимает до 15 тысяч рожениц. При клинике работает дистанционный консультативный центр с выездными реанимационными бригадами для помощи в сельской местности.

ПАРК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Всеволожск, 10-й км Дороги Жизни, 2021 г.

Мемориальный парк, созданный к 75-летию Победы на легендарной Дороге жизни, единственной транспортной магистрали, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землей. Центр композиции - три обелиска из черного мрамора, полноразмерный макет бомбардировщика ДБ-3Ф (Ил-4) и зенитные орудия.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ДЕРЕВНЕ ЗАЙЦЕВО

Гатчинский район, 2024 го.

Мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида - стал одним из самых значимых памятных объектов в стране. В центре композиции 44-метровая стела фигуры матери с детьми на вершине, парящей в небе, ее окружают 150 бронзовых барельефов, созданных на основе реальных историй и архивных фотографий людей из разных регионов России.

КЛИНИКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «БЕЛООСТРОВ»

Всеволожский район, 2024 г.

Первый в России «медицинский город» - многопрофильный центр на 420 коек, построенный на частные инвестиции. Здесь установлено свыше 2,5 тысячи единиц оборудования последнего поколения, включая систему, которая на сто процентов обеззараживает воздух. Клиника принимает пациентов в том числе и по ОМС.

ШКОЛА «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

Гатчина, 2025 г.

«Одна из лучших школ на Северо-Западе России, а может, и в стране» - так оценил учебное заведение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Название связано не только с историей места, но и с уровнем оснащения: школа рассчитана на современные форматы обучения. В ней есть лингафонный кабинет, кабинет домоводства с бытовой техникой, три спортзала, актовый зал и станции для зарядки смартфонов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Доходы областной казны выросли со 168 млрд рублей (2021 год) до 282 млрд в 2026-м;

объем инвестиций в экономику региона достиг 1,5 трлн рублей (по итогам 2025 года);

в 2025 году введено 23 новых соцобъекта;

до конца года жилищные условия смогут улучшить порядка тысячи человек;

средняя продолжительность жизни достигла 75,7 года.