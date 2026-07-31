99-летие Ленинградской области: Насладиться «Калейдоскопами вкуса», побывать в «Городе мастеров» и увидеть салют над крепостью

Праздник состоится 1 августа. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

День рождения Ленинградской области - это главный областной праздник, который всегда проходит на высоком организационном уровне. В этом году основные торжества, посвященные 99-й годовщине образования 47-го региона, пройдут 1 августа в Ивангороде.

В день празднования в Ивангородской крепости состоятся праздничный концерт «Область созидания. Взгляд в будущее» и вечерняя программа для горожан и гостей праздника, где вместе с ленинградскими исполнителями выступят известные российские артисты.

В субботу, 1 августа, улица Гагарина по случаю праздника станет пешеходной. На ней будут организованы традиционные выставки-ярмарки «Город мастеров» и «Ленинградский гастроном» - это 50 палаток от ленинградских мастеров-ремесленников, предпринимателей и производителей. На ярмарке гостям представят локальные продукты, произведенные в Ленинградской области, а мастера-ремесленники представят свои изделия ручного труда - вышивка, кружево, домашняя утварь, народные и интерьерные куклы, кованые и деревянные изделия и многое другое.

На Видовой площади будут представлены «визитные карточки» делегаций муниципальных образований и администрации Ленинградской области «Команда Созидания. Взгляд в будущее. Моя территория 2050», а также состоится концерт «Ивангород: сквозь века к будущему», посвященный дню города, пройдет областной семейный фестиваль «День детства», где будет множество увлекательных мастер-классов для всей семьи.

А вот еще одна площадка празднования, открытия которой с нетерпением ждут ленинградцы всех возрастов, - знаменитый гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» - будет угощать гостей перед Ивангородской крепостью. Здесь же пройдут всевозможные кулинарные и детские мастер-классы, народные забавы, а создавать праздничное настроение будут самые зажигательные и отзывчивые аниматоры.

Для детей и взрослых приготовлены мастер-классы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Предприниматели и повара расскажут гостям фестиваля об истории и традициях пикников, которые проводились на территории Ленинградской области с давних времен, - анонсируют праздник организаторы. - Также гости фестиваля узнают много нового и интересного об особенностях аутентичной национальной ленинградской кухни, смогут лично продегустировать многочисленные яства.

Особый интерес для гостей фестиваля представит разнообразие блюд от местных рестораторов, фермеров и предпринимателей. Только вдумайтесь, сколько всего вкусного можно будет попробовать! Тут и вепсская, и русская, и ижорская кухни, финская, сербская, венгерская и многие-многие другие… В меню мед, копченая рыба, вяленое мясо, свежевыпеченный хлеб, копорский чай, сытные и сладкие пироги, маринованные грибы, лесные ягоды, свежая молочная продукция - все, как на большом праздничном застолье!

Новинка этого года - интерактивно-художественная инсталляция «Подворье», которая символизирует единство региона, объединенного не административными границами, а общностью культурного кода. Инсталляция, которая будет размещена внутри Ивангородской крепости, представляет собой пять «уездов» - аутентичных интерактивных площадки, которые позволят гостям праздника глубже погрузиться в историческую атмосферу региона, проникнуться культурой и духом былых времен.

Вечером на территории «Родной берег» состоится праздничный фейерверк.

Вечер будет салют. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

ВАЖНО

Как попасть в приграничную зону

Поскольку Ивангород расположен в приграничной зоне, на данной территории установлен специальный пропускной режим, предусматривающий ряд ограничений и обязательных требований для въезда. Гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, за исключением лиц, относящихся к отдельным установленным категориям, для въезда в приграничную зону необходим пропуск.

Для получения индивидуального пропуска необходимо направить в Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в филиал пограничного управления в городе Сосновый Бор заявление по установленной форме, а также копии страниц документа, удостоверяющего личность гражданина, содержащие фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и реквизиты документа, сведения о его регистрации.

Подать указанное заявление можно тремя способами:

Максимальный срок выдачи пропуска для граждан России 15 рабочих дней, для иностранных граждан - 30.

Важно в день празднования взять с собой оригинал паспорта!

Для упрощения въезда гостей мероприятия 1 августа будет организовано реверсивное движение на контрольно-пропускном пункте на въезде в Ивангород, а также выделены отдельные зоны для проверки автобусов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» проходит с 2016 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области.

В 2017 году «Калейдоскоп вкуса», который проводился в городе Кингисепп и был посвящен 90-летию Ленинградской области и Году истории, стал лауреатом Национальной премии Russian Event Awards, заняв второе место в номинации «Туристическое событие в области гастрономического туризма». Проекту также присвоен статус «Национальное событие» Национального календаря событий.

В 2019 году гастрономический фестиваль (состоялся в Бокситогорске в Год здорового образа жизни и в рамках празднования 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области) стал лучшим гастрономическим событием августа в России.

В 2020 году фестиваль, который прошел во Всеволожске на площадке парка «Песчанка» в Год победителя и в рамках празднования 93-й годовщины образования Ленинградской области, был признан лучшим событием в области гастрономического туризма России в рамках X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020.