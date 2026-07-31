Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Специалисты Комитета по благоустройству Петербурга продолжают борьбу с борщевиком Сосновского в Полежаевском парке. Это самая большая территория в городе, зараженная опасным сорняком - около 14 гектаров из 150 общей площади парка. Борьба с ним ведется уже несколько лет, но окончательно победить растение пока не удается.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Основная задача - не допустить цветения борщевика, поэтому его косят на ранних стадиях, до появления семян. В год проводится около десяти покосов. Также специалисты выкапывают растения вручную - за время работ уничтожено примерно 22 тысячи соцветий. Мониторинг проводят минимум два раза в год, - объяснил зампред Комблага Петербурга Иван Деревянко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Обрызгивание химикатами применяют далеко не везде - у водоемов оно полностью запрещено из-за вреда для экологии и людей. Поэтому в парке используют ручные триммеры и крупную технику.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сложность в том, что борщевик очень живуч. Одно растение дает около 20 тысяч семян, которые могут сохраняться в земле до восьми лет. Если пропустить хотя бы один цветущий экземпляр, через год-два вырастет целое поле. Поэтому уничтожать сорняк нужно планомерно и много лет подряд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Петербурге работа по борьбе с борщевиком считается одной из лучших. В Полежаевском парке растения выкашиваются регулярно и не успевают дать семена. В труднодоступных местах их выкапывают с корнем - это самый надежный способ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Борьба с ним ведется уже несколько лет, но окончательно победить растение пока не удается.
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