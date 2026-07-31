Обрызгивание химикатами применяют далеко не везде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Комитета по благоустройству Петербурга продолжают борьбу с борщевиком Сосновского в Полежаевском парке. Это самая большая территория в городе, зараженная опасным сорняком - около 14 гектаров из 150 общей площади парка. Борьба с ним ведется уже несколько лет, но окончательно победить растение пока не удается.

Борщевик Сосновского - опасный гигантский сорняк родом с Кавказа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После войны его стали массово сажать на корм скоту. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Основная задача - не допустить цветения борщевика, поэтому его косят на ранних стадиях, до появления семян. В год проводится около десяти покосов. Также специалисты выкапывают растения вручную - за время работ уничтожено примерно 22 тысячи соцветий. Мониторинг проводят минимум два раза в год, - объяснил зампред Комблага Петербурга Иван Деревянко.

Он вырастает до четырех метров в высоту. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Растение легко дичало, уходило в дикую природу и вытесняло местную флору. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обрызгивание химикатами применяют далеко не везде - у водоемов оно полностью запрещено из-за вреда для экологии и людей. Поэтому в парке используют ручные триммеры и крупную технику.

Борщевик вызывает сильные ожоги кожи на солнце. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасна даже пыльца или запах при покосе зарослей в жаркий день. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сложность в том, что борщевик очень живуч. Одно растение дает около 20 тысяч семян, которые могут сохраняться в земле до восьми лет. Если пропустить хотя бы один цветущий экземпляр, через год-два вырастет целое поле. Поэтому уничтожать сорняк нужно планомерно и много лет подряд.

Сорняк быстро захватывает новые земли, так как одно растение дает до 20 тысяч семян. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге работа по борьбе с борщевиком считается одной из лучших. В Полежаевском парке растения выкашиваются регулярно и не успевают дать семена. В труднодоступных местах их выкапывают с корнем - это самый надежный способ.

Официальный статус сельскохозяйственной культуры он потерял в 2015 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уничтожение борщевика в Петербурге Борьба с ним ведется уже несколько лет, но окончательно победить растение пока не удается.

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