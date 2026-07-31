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31 июля 2026 9:14

Самый большой очаг борщевика в Петербурге выкосили в Полежаевском паркефотовидео

Истреблять растение нужно по несколько раз в год на протяжении десятилетия
Регина МАРИНЕЦ
Обрызгивание химикатами применяют далеко не везде.

Обрызгивание химикатами применяют далеко не везде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Комитета по благоустройству Петербурга продолжают борьбу с борщевиком Сосновского в Полежаевском парке. Это самая большая территория в городе, зараженная опасным сорняком - около 14 гектаров из 150 общей площади парка. Борьба с ним ведется уже несколько лет, но окончательно победить растение пока не удается.

Борщевик Сосновского - опасный гигантский сорняк родом с Кавказа.

Борщевик Сосновского - опасный гигантский сорняк родом с Кавказа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После войны его стали массово сажать на корм скоту.

После войны его стали массово сажать на корм скоту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Основная задача - не допустить цветения борщевика, поэтому его косят на ранних стадиях, до появления семян. В год проводится около десяти покосов. Также специалисты выкапывают растения вручную - за время работ уничтожено примерно 22 тысячи соцветий. Мониторинг проводят минимум два раза в год, - объяснил зампред Комблага Петербурга Иван Деревянко.

Он вырастает до четырех метров в высоту.

Он вырастает до четырех метров в высоту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Растение легко дичало, уходило в дикую природу и вытесняло местную флору.

Растение легко дичало, уходило в дикую природу и вытесняло местную флору.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обрызгивание химикатами применяют далеко не везде - у водоемов оно полностью запрещено из-за вреда для экологии и людей. Поэтому в парке используют ручные триммеры и крупную технику.

Борщевик вызывает сильные ожоги кожи на солнце.

Борщевик вызывает сильные ожоги кожи на солнце.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасна даже пыльца или запах при покосе зарослей в жаркий день.

Опасна даже пыльца или запах при покосе зарослей в жаркий день.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сложность в том, что борщевик очень живуч. Одно растение дает около 20 тысяч семян, которые могут сохраняться в земле до восьми лет. Если пропустить хотя бы один цветущий экземпляр, через год-два вырастет целое поле. Поэтому уничтожать сорняк нужно планомерно и много лет подряд.

Сорняк быстро захватывает новые земли, так как одно растение дает до 20 тысяч семян.

Сорняк быстро захватывает новые земли, так как одно растение дает до 20 тысяч семян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге работа по борьбе с борщевиком считается одной из лучших. В Полежаевском парке растения выкашиваются регулярно и не успевают дать семена. В труднодоступных местах их выкапывают с корнем - это самый надежный способ.

Официальный статус сельскохозяйственной культуры он потерял в 2015 году.

Официальный статус сельскохозяйственной культуры он потерял в 2015 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уничтожение борщевика в Петербурге

Борьба с ним ведется уже несколько лет, но окончательно победить растение пока не удается.

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