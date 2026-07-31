Столица сказки: Главные места Ивана Билибина в Ленинградской области и Петербурге

В Ивангородском музее открывается выставка Ивана Билибина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

150 летие Ивана Билибина с особым размахом отмечают не в парадном Петербурге, а в Ивангороде. Ведь в этих краях художник провел переломные месяцы накануне эмиграции, и сегодня здесь работает единственный в стране музей его имени.

Иллюстрации Ивана Билибина давно стали визуальным кодом русской души. Сегодня его работы тиражируются на обложках, постерах и даже конфетных коробках, но мало кто знает: канонический билибинский стиль окончательно отточился не в столичных салонах, а в суровых декорациях Ивангородской крепости, куда художник попал осенью 1919 года.

Билибин, сын военного врача, поначалу окончил юридический факультет Петербургского университета, но страсть к линии и орнаменту пересилила букву закона. Учеба в мастерской Ильи Репина дала ему академическую базу, а экспедиции по заданию этнографического отдела Русского музея - бесценный материал. Он изучал резные наличники, деревянные храмы Русского Севера, лубок, иконопись - все, что составляло плоть народного искусства. Однако настоящее влияние на него оказал Ивангород.

В Ивангороде Билибин оказался осенью 1919 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«ИДЕАЛЬНАЯ НАТУРА»

В 1917-м, с началом революционных потрясений, Билибин уехал в Крым, но события Гражданской войны заставили его двигаться дальше: осенью 1919 года художник перебрался в Ивангород, в дом своего отчима. Сегодня этот короткий, но насыщенный период незаслуженно обходят вниманием, а между тем именно здесь, на скалистом берегу Наровы, за несколько месяцев до эмиграции окончательно сформировалась его манера письма. Художник поселился в доме на тихой улочке, откуда до крепостных стен было рукой подать, и почти каждый день уходил на пленэр. Суровая геометрия ивангородской твердыни стала для него идеальной натурой. Приземистые башни, ритмичная кладка, аскетичная мощь, вырастающая прямо из скалы, - все это позже отразится в теремах царя Салтана и боярских палатах.

Конечно, Билибин не копировал Ивангород один в один. Его стиль - синтез впечатлений от Пскова, Новгорода, японской гравюры и северной архитектуры. Но именно ивангородские стены дали ему то ощущение силы, которое потом пронизывало каждую его иллюстрацию. Вопреки политической буре, время, прожитое в городе, стало полной концентрацией: Билибин работал над знаменитыми сказочными циклами, часами прорисовывал орнаменты, добиваясь абсолютной четкости линий и акварельной заливки без теней - той самой, что напоминает ковер или витраж. Секрет его метода - соединение традиций русских народных росписей и иконописи с графической строгостью японских гравюр. Каждый элемент узора сначала прорабатывался карандашом, а затем обводился тушью, что стало визитной карточкой мастера.

Ивангород помог иллюстратору найти свой стиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Ивангорода в 1920-м он уехал в эмиграцию - сначала в Каир, где увлекся египетским искусством и собрал небольшую, но ценную коллекцию древностей, потом в Париж, где оформлял балеты Дягилева. Он вернулся на родину только в 1936 году, получил профессорскую должность в Академии художеств и остался в Ленинграде до конца. Когда в 1941-м замкнулось блокадное кольцо, Билибин отказался от эвакуации. Ему приписывают фразу: «Из крепости не бегут, ее обороняют». В этом духе он продолжал преподавать и рисовать в промерзших аудиториях, читал лекции студентам, закутанным в одеяла, и до последнего дня не выпускал карандаш из рук. В 1942 году его не стало. Похоронили мастера в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

ОТ ЦАРСКИХ МАРОК ДО ВСЕНАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ

Умение Билибина работать с линией и его педантичное отношение к деталям сделали его идеальным сотрудником Экспедиции заготовления государственных бумаг (будущего Гознака). Он не просто рисовал, а знал полиграфию изнутри: сорта бумаги, особенности тиражирования, поведение краски. Как рассказала специалист экспозиционно-выставочной работы Центрального музея связи имени Попова Анна Ильина, Билибин лично следил, чтобы при печати не пропадали мельчайшие детали и тончайшие узоры. Именно поэтому его эскизы идеально ложились на почтовые миниатюры.

В «Сокровищнице» музея сегодня хранятся подлинные марки, созданные Билибиным в начале XX века с изображениями династии Романовых. Это не просто раритеты, а свидетельство того, что художник стоял у истоков отечественного оформительского искусства для почтовых знаков. Однако главная магия началась позже, когда его сказочные иллюстрации решили перенести на марки массовых тиражей.

Почтовая марка к 125-летию Ивана Билибина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая серия вышла в 1969 году: художники Гознака тщательно адаптировали иллюстрации Билибина для малого формата марки, сохраняя мельчайшие детали и орнаментальную сложность.

- Каждая марка прорисовывалась вручную, - поясняет Анна Ильина, - и только потом отпечатывалась и шла в печать.

Перенести многоцветный узор на поле размером с пятирублевую монету, не потеряв ни одного завитка, - настоящая ювелирная работа. Творчеством мастера вдохновлялись те, чьи марки клеили почти на каждый конверт. В 1984 году под руководством Юрия Ряховского и при участии фотографа Александра Рязанцева вышла очередная серия марок - развитие полиграфии уже позволяло точно передать оттенки оригинальной акварели. В 1997-м, к 200 летию Пушкина, художник Юрий Арцименев выпустил марки в билибинском духе, а для миниатюры «Вольга» в рамках программы «Европа» за основу взяли иллюстрацию 1902 года, оформленную Михаилом Слоновым. Наконец, в 2001 году свет увидела марку с портретом самого Билибина работы Александра Плетнева.

Знаменитые иллюстрации Билибина к сказкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

МЕСТА В ЛЕНОБЛАСТИ И ПЕТЕРБУРГЕ, СВЯЗАННЫЕ С БИЛИБИНЫМ

Чтобы по-настоящему понять художника, надо пройти его маршрутами. Рассказываем, где билибинский дух ощущается особенно точно.

Музей Ивана Билибина в Ивангороде (особняк купца Пантелеева).

Главный адрес для почитателей его творчества. Это единственный в России музей, целиком посвященный художнику. Его появление - заслуга Мстислава Николаевича Потоцкого, приемного сына Билибина, который в 1980 году передал в дар городу личные вещи, архивы и коллекцию мастера. Потоцкий объяснял свой выбор просто: «Если передать все в крупный музей, большая часть работ уйдет в запасники. А в Ивангороде они будут жить - и в глазах людей».

Сегодня здесь можно увидеть подлинные эскизы, рисунки, фотографии, мольберт и кисти художника, а также - настоящий сюрприз - часть древнеегипетской коллекции Билибина. В эмиграции художник увлекся искусством Древнего Египта и собрал небольшую, но ценную коллекцию артефактов. В 2023-2024 годах известный египтолог Виктор Солкин провел экспертизу и подтвердил: все реликвии подлинные, датируются I веком до н. э. - I веком н. э. Теперь они выставлены в специальных витринах, превращая музей в место встречи русского модерна и древней цивилизации.

В музее можно увидеть оригиналы работ художника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ивангородская крепость.

Та самая «натура». В этом году крепость станет центром юбилейных торжеств: музей проводит специальные экскурсии, посвященные влиянию твердыни на творчество мастера. Можно подняться на смотровую площадку и представить, как Билибин стоял здесь с альбомом, вглядываясь в узор кладки, который позже превратится в орнамент на кафтане царя Салтана.

Центральный музей связи имени Попова (Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, 4).

Выставка «Сказочная почта» работает до 14 сентября. В «Сокровищнице» по предварительной записи можно увидеть эскизы марок с Романовыми, созданные Билибиным лично. На самой выставке - уникальные макеты, эскизы и оттиски, а также интерактивные зоны для детей и взрослых. Адрес неизменен со времен, когда здесь располагалась Экспедиция заготовления государственных бумаг, так что вы буквально пройдете по коридорам, где когда-то обсуждали тиражи билибинских сказок.

Музей Академии художеств (Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17).

Место, где Билибин учился у Репина и куда вернулся профессором в блокадные зимы. В фондах хранятся его ранние графические листы и учебные работы. Именно здесь он читал лекции по композиции и графике, даже когда температура в аудиториях опускалась ниже нуля.

Доходный дом на улице Радищева, дом 17 (бывшая Сергиевская), Санкт-Петербург.

Последний адрес художника. Мемориальной доски здесь нет, и точное расположение квартиры сегодня неизвестно. Однако старый доходный дом остается немым свидетелем трагических дней. Если встать напротив и поднять голову к окнам, можно представить, как за ними в феврале 1942-го угасал человек, подаривший нам вечную сказку. Говорят, он до последнего дня рисовал - прямо в кровати, на обрывках бумаги, потому что верил: красота непобедима.

СПРАВКА

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942) - автор иллюстраций к «Сказке о царе Салтане», «Василисе Прекрасной», «Марье Моревне», былине «Вольга». Создал эскиз двуглавого орла для Временного правительства, который впоследствии оказал влияние на современный герб Российской Федерации и эмблему Банка России.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Фестиваль «Былины и богатыри»

Окунуться в мир русского фольклора, где оживают сказочные иллюстрации мастера, можно 15 августа в Ивангородской крепости. В этот день здесь пройдет масштабный фестиваль «Былины и богатыри», и для гостей подготовили насыщенную программу. В интерактивных фотозонах участники смогут сделать снимки по мотивам «Руслана и Людмилы» и «Сказки о царе Салтане», принять участие в квесте по QR-кодам и посетить тематический лекторий вместе с мастер-классом «Рисуем в стиле Билибина». На творческих площадках каждый сможет создать себе наряд, чтобы затем отправиться на «Билибинский карнавал» - яркое костюмированное шествие.

Музыкальная сцена весь день будет наполнена фольклорными ритмами: здесь выступят ансамбли народной песни, пройдут мастер-классы по традиционным танцам и модные показы, вдохновленные русским стилем. Кульминацией программы станет финальное шоу со спецэффектами и показательные выступления клуба исторической реконструкции «Лейб-гвардии Преображенский полк, 1709».

Для любителей активного отдыха откроется зона «Богатырские сражения», где юные гости сразятся с Войском Кощея Бессмертного, поучаствуют в бое «строй на строй» и освоят строевую науку в «Школе богатырей», примерив настоящие доспехи и оседлав деревянных коней. Театральные постановки перенесут зрителей в сюжеты «Садко» и «Золотого петушка», декорации которых воссозданы по мотивам работ Билибина, а в зоне традиционных русских игр инструкторы в исторических костюмах объяснят правила забав даже самым маленьким гостям.

Когда: 15 августа, с 12:00 до 18:00.

Где: Ивангородская крепость.

Как попасть: в день фестиваля проезд в приграничную зону возможен по билету на мероприятие. Въезд осуществляется строго при наличии паспорта гражданина РФ (для несовершеннолетних гостей потребуется свидетельство о рождении).