Эксперт объяснил, почему цены на арбузы в Петербурге резко выросли в 2026 году

Считаем с экспертами, какие цены будут на ягоды в августе в магазинах и фруктовых лавках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Уже в эту субботу, 1 августа, в Петербурге откроются официальные сезонные точки продажи арбузов и дынь. Известно, что бахчевые будут продавать по 86 адресам. Однако о ценах пока ни слова.

Тем временем аналитики из NTech сообщили СМИ, что за год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась до 66,4 рубля за килограмм (то есть на 39 процентов), а дыни до 151,5 рубля (+ 42 процента).

К слову, в прошлом году в Северной столице на старте сезона дагестанские арбузы продавали на развалах по 70 рублей за кило, а узбекские дыни - по 130. Корреспондент «КП-Петербург» посмотрела, почем можно купить бахчевые в магазинах и фруктовых лавках до открытия легальных точек.

Астраханские арбузы продают в супермаркете за 70 рублей за кило. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

В известной сети супермаркетов отечественный арбуз, отмеченный гордой наклейкой «Родом из Астрахани», предлагают почти за 70 рублей. Рядом зеленый полосатик из Волгоградской области за 50. Самая стройная ягодка весом 5 кило выйдет на 350 и 250 рублей, соответственно. Дыня, иностранка из Узбекистана сорта «торпеда», обойдется в 100 рублей, сорта «гуляби» - 130.

А вот во фруктовой лавке на входе в супермаркет дагестанские арбузы подороже - 85 за кило, дыня - 150, но торговле это не мешает.

Ценник на дыни в супермаркете вот такой. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

- Магазины оптом закупают, поэтому у них дешевле, зато у нас отборные! На прошлых неделях у нас узбекские по 120-150 рублей за кило были, и то брали, потому что они вкуснее. Люди это знают! - делится продавец.

Самый дешевый вариант нашелся в магазине эконом-класса: арбузы (неопределенного места рождения) - 40 рублей за кило, дыни по 80 и 100.

- А вы пробовали арбуз? – спрашиваю у работника зала.

- Пробовала. Не понравилось, - неожиданно отбила у нас весь интерес покупать ягоду честная женщина.

Самый дешевый полосатик найден в магазине эконом-класса. Но вкусный ли? Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос - ребром

Почему так дорого?

Основная причина: за последние пять лет в стране посевные площади под бахчевые уменьшились на 20 процентов. И у отечественных производителей есть на то свои причины: дорожают семена, орошение, рабочая сила, логистика.

- В соседних странах - Узбекистане, Казахстане, Азербайджане - затраты на рабочую силу в два-три раза ниже, чем в южных регионах России - Астрахани, Волгограде, Краснодарском крае, где это все растет. Да и из-за климата там урожай на две-три недели раньше. Так, себестоимость кило арбуза в ближнем зарубежье оказывается примерно в два раза ниже, чем у нас, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

К середине августа, говорят продавцы, начнут падать. Но все равно будут выше, чем в прошлом году. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, в России в целом оптово-логистическая цепочка рассчитана под импорт: арбузы из Ирана или Турции идут напрямую в распределительный центр, минуя посредников, а российский производитель сначала должен довести до местного оптового рынка, потом оттуда до перекупщика и в розницу - каждое звено добавляет наценку около 15 процентов к себестоимости. В результате, как ни крути, цена российского арбуза будет выше импортного.

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