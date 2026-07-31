Эксперт объяснил, почему цены на арбузы в Петербурге резко выросли в 2026 году

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).
Уже в эту субботу, 1 августа, в Петербурге откроются официальные сезонные точки продажи арбузов и дынь. Известно, что бахчевые будут продавать по 86 адресам. Однако о ценах пока ни слова.
Тем временем аналитики из NTech сообщили СМИ, что за год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась до 66,4 рубля за килограмм (то есть на 39 процентов), а дыни до 151,5 рубля (+ 42 процента).
К слову, в прошлом году в Северной столице на старте сезона дагестанские арбузы продавали на развалах по 70 рублей за кило, а узбекские дыни - по 130. Корреспондент «КП-Петербург» посмотрела, почем можно купить бахчевые в магазинах и фруктовых лавках до открытия легальных точек.
Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП
В известной сети супермаркетов отечественный арбуз, отмеченный гордой наклейкой «Родом из Астрахани», предлагают почти за 70 рублей. Рядом зеленый полосатик из Волгоградской области за 50. Самая стройная ягодка весом 5 кило выйдет на 350 и 250 рублей, соответственно. Дыня, иностранка из Узбекистана сорта «торпеда», обойдется в 100 рублей, сорта «гуляби» - 130.
А вот во фруктовой лавке на входе в супермаркет дагестанские арбузы подороже - 85 за кило, дыня - 150, но торговле это не мешает.
Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП
- Магазины оптом закупают, поэтому у них дешевле, зато у нас отборные! На прошлых неделях у нас узбекские по 120-150 рублей за кило были, и то брали, потому что они вкуснее. Люди это знают! - делится продавец.
Самый дешевый вариант нашелся в магазине эконом-класса: арбузы (неопределенного места рождения) - 40 рублей за кило, дыни по 80 и 100.
- А вы пробовали арбуз? – спрашиваю у работника зала.
- Пробовала. Не понравилось, - неожиданно отбила у нас весь интерес покупать ягоду честная женщина.
Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП
Почему так дорого?
Основная причина: за последние пять лет в стране посевные площади под бахчевые уменьшились на 20 процентов. И у отечественных производителей есть на то свои причины: дорожают семена, орошение, рабочая сила, логистика.
- В соседних странах - Узбекистане, Казахстане, Азербайджане - затраты на рабочую силу в два-три раза ниже, чем в южных регионах России - Астрахани, Волгограде, Краснодарском крае, где это все растет. Да и из-за климата там урожай на две-три недели раньше. Так, себестоимость кило арбуза в ближнем зарубежье оказывается примерно в два раза ниже, чем у нас, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.
Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП
Кроме того, в России в целом оптово-логистическая цепочка рассчитана под импорт: арбузы из Ирана или Турции идут напрямую в распределительный центр, минуя посредников, а российский производитель сначала должен довести до местного оптового рынка, потом оттуда до перекупщика и в розницу - каждое звено добавляет наценку около 15 процентов к себестоимости. В результате, как ни крути, цена российского арбуза будет выше импортного.
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