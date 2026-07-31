Фестиваль ДРОЗД в Истре: Детей поздравили космонавты, чемпионы и великий путешественник

Более 100 мальчишек и девчонок из Череповца, Волхова, Балакова, Апатитов и Кировска приехали в Истру на фестиваль Дрозд-2026. Фото: пресс-служба АО «Апатит».

В подмосковной Истре этим летом было шумно и по-спортивному жарко. Более 100 мальчишек и девчонок из Череповца, Волхова, Балакова, Апатитов и Кировска съехались сюда, чтобы не просто посоревноваться, а прожить три недели в атмосфере настоящего праздника. Встречи с олимпийскими чемпионами и космонавтами, тренировки с легендами спорта, творческие мастер-классы и песни у костра - все это вместил в себя традиционный, уже 9 по счету фестиваль программы ДРОЗД («Детям России - образование, здоровье и духовность», ключевой социальный проект компании ФосАгро). В этом году фестиваль был посвящен Году единства народов России и прошел под девизом «Территория дружбы и единства». По традиции он объединил тех ребят, кто особенно отличился в учебе и спорте.

Ребята возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату. Фото: пресс-служба АО «Апатит».

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ

Скучать на фестивале в Истре не приходилось, программа была выстроена так, что каждый день сочетал в себе спорт, творчество, патриотическое воспитание и просто тёплое общение. Здесь можно было и поучиться у лучших, и развлечься на мастер-классах, и проникнуться историей. Пожалуй, самым важным событием первого дня стал торжественный митинг у памятника Неизвестному солдату, а вслед за ним - Урок мужества, который провел заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Федоров. Генерал-полковник милиции и ветеран боевых действий рассказал ребятам о Великой Отечественной войне и подвигах юных героев, напомнив, что будущее страны - в руках сегодняшних школьников.

- ДРОЗД - самый первый и самый главный социальный проект ФосАгро. Уже почти четверть века он помогает тысячам детей найти свою дорогу в жизни. За эти годы его школу прошли более 100 тысяч юношей и девушек. Безусловно, компания продолжит развивать социальные инициативы и такие программы, как ДРОЗД. Ее главное предназначение - сделать ваше детство здоровым и счастливым, - обратился к участникам фестиваля Валерий Федоров.

Все это, конечно, откликнулось в сердцах ребят. Впрочем, по-другому и быть не могло. Эти мальчишки и девчонки не просто участники фестиваля, они активисты, спортсмены, победители.

- В течение всего года наши воспитанники ведут яркую и насыщенную жизнь: участвуют в региональных и федеральных соревнованиях, фестивалях, ездят на экскурсии. Дети, достигшие наибольших успехов в учебе и спорте, отправляются на межрегиональный фестиваль ДРОЗД. В этом году он проходит под девизом «Территория дружбы и единства». Это очень символично. Ведь дружба, взаимовыручка, чувство локтя – главные качества, которые мы прививаем воспитанникам программы, - отметил Андрей Дубровин, исполнительный директор Ассоциации «ДРОЗД».

Скучать участникам фестиваля было некогда — каждый день готовил новые активности. Фото: пресс-служба АО «Апатит».

МОСТ В БУДУЩЕЕ

Но фестиваль - это еще и уникальная возможность встретиться с теми, на кого хочется равняться. Дети пообщались с космонавтом-испытателем Алексеем Зубрицким, олимпийским чемпионом по гимнастике Никитой Нагорным и бывшим вратарем сборной России Русланом Нигматулиным. А легендарный лыжник Александр Легков провел для них совместную тренировку, показав, что такое настоящий спортивный характер. Заглянул в гости и большой друг ДРОЗДа - олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.

- ДРОЗД – замечательная инициатива. Пример многим. Когда я начинал свой путь в дзюдо, мне очень не хватало системной поддержки, какую сегодня дает вам эта программа. Это мост в будущее, - поделился с ребятами Тагир Хайбулаев.

Спорт спортом, но и культурная программа была насыщенной. Юные спортсмены побывали на Красной площади и узнали много нового об истории Москвы, посмотрели легендарный спектакль «Два капитана», а также приняли участие в творческих мастер-классах от студентов ГИТИСа, актера Влада Канопки и ведущего утреннего шоу «Бригада У» ВЭЛа. Кто знает, может, именно здесь кто-то из ребят впервые почувствовал вкус к сцене или журналистике, и это станет началом большого пути.

А пример для подражания у них перед глазами - легендарный путешественник Федор Конюхов. Он приехал на фестиваль не просто как гость, а как человек, который уже дважды посвящал свои рекорды воспитанникам ДРОЗДа. В 2023 году он совершил трансконтинентальный перелет на воздушном шаре «ФосАгро – ДРОЗД», установив мировой рекорд по дальности беспосадочного полета, а в 2025-м на этом же шаре обновил национальный рекорд по высоте.

- Мечты сбываются, если не бояться препятствий. Ведь вы, молодое поколение - будущее нашей страны. Я дорожу нашей дружбой и всегда рад нашим новым встречам. Мечтайте, достигайте, свершайте! Растите целеустремленными, честными, сильными и смелыми - настоящими гражданами и патриотами нашей великой Родины», - пожелал Фёдор Конюхов воспитанникам программы ДРОЗД.

Легендарный путешественник Федор Конюхов пожелал ребятам не бояться препятствий на пути к мечте. Фото: пресс-служба АО «Апатит».

ВОСПОМИНАНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Три недели в Истре пролетели, как три дня. Завершился фестиваль церемонией награждения победителей спортивных соревнований, ее провел популярный телеведущий, профессиональный регбист Василий Артемьев. А самым ярким событием стал гала-концерт с участием белорусского и российского певца Лирика.

Так что ребята увезли с собой из Истры не только медали и дипломы, а настоящие воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь. Эмоции переполняли каждого.

- Я впервые участвую в таком масштабном фестивале! Здесь собрались ребята со всей России. Атмосфера невероятная: мы не просто соревнуемся, а дружим, учимся друг у друга новому, поддерживаем на выступлениях. Слоган «Территория дружбы и единства» полностью отражает то, что я чувствую здесь - настоящую радость общения и гордость за нашу страну и наши Хибины, - поделилась впечатлениями воспитанница отделения художественной гимнастики центра «ДРОЗД-Хибины» Александра Ушакова.

С фестиваля ребята увезли с собой не только медали и дипломы, а настоящие воспоминания. Фото: пресс-служба АО «Апатит».

СПРАВКА

Программа ДРОЗД – ключевой социальный проект компании ФосАгро. Он направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения и сочетает в себе спортивное, духовное, интеллектуальное развитие и патриотическое воспитание. Программа была основана в начале 2000-х годов и традиционно развивалась в регионах, тесно связанных с ФосАгро – это Мурманская, Вологодская, Ленинградская и Саратовская области. В 2025 году в орбиту ДРОЗДа вошли еще пять российских областей – Орловская, Тамбовская, Воронежская, Калининградская и Волгоградская. В 2024 году социальный проект компании «ФосАгро» ДРОЗД был признан лучшим в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России. За почти 25 лет выпускниками программы ДРОЗД стали более 100 тысяч юношей и девушек. Инвестиции компании в проект превысили 2,5 млрд рублей.

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