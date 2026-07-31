Микроскоп в стоматологии: как превратить оборудование в актив, а не в статью расходов

Скоро в Москве пройдёт управленческий интенсив для владельцев и главных врачей стоматологических клиник. Фото: компания Здоровый мир.

Чтобы современное оборудование начало приносить деньги, а не просто стоять и пылиться, нужна система. Именно ей посвящён интенсив «ЗМИР ДЕНТАЛ БИЗНЕС». Это новый, камерный формат бизнес – тренингов, который разработан экспертами компании Здоровый Мир совместно с известными стоматологами – владельцами клиник.

Участников ждут реальные бизнес-кейсы от врачей-предпринимателей, которые уже превратили микроскоп в источник прибыли. Затем мастер-класс по заполнению бизнес-плана: эксперты подберут инструменты, рассчитают окупаемость и разработают пошаговый алгоритм внедрения. Гвоздь программы - выступление Максима Батырева, одного из самых известных бизнес-спикеров России, автора бестселлеров по управлению. Он расскажет о том, как внедрять изменения без саботажа со стороны команды, как вдохновить сотрудников и настроить их на финансовый результат.

Участники уйдут с готовыми инструментами: финансовая модель окупаемости, чек-листы для администраторов по продаже услуг под микроскопом, дорожная карта для врачей, справочник полезных контактов.

Регистрация и приобретение билетов

Дата: уточняется

Место проведения:

г. Москва, Кутузовский просп., 2/1с1, отель Radisson Collection

Контакты:

+7 921 355 2257

marketing@zmir.ru

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