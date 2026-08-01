Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП
Чуть более 185 лет назад не стало Михаила Лермонтова. Поэт погиб на дуэли 27 июля 1841 года. Тело Лермонтова покоится в его родовом имении в Тарханах, но значительная часть огромной семьи Лермонтова похоронена в Петербурге. По просьбе «КП-Петербург» историк-некрополист Вячеслав Савицкий показал могилы самых известных родственников и друзей поэта, которые покоятся на Смоленском православном кладбище.
- Смоленское - это самое лермонтовское кладбище в мире, - говорит эксперт. - Здесь покоится больше всего родных и знакомых поэта. Причем тут можно найти представителей всех четырех ветвей его большой семьи - шотландской, костромской, прибалтийской и литовской.
Первая остановка - могила Александра Васильевича Дружинина, писателя и литературного критика, одного из авторов знаменитого журнала «Современник». Брат Дружинина служил с Лермонтовым в одном полку, а сам Александр Васильевич увлекся творчеством поэта уже после роковой дуэли.
Среди был Руфин Дорохов: человек-легенда, служил в драгунском полку и прославился своим буйным характером. Несколько раз за дуэли и загулы был разжалован в солдаты, а потом за доблесть и храбрость снова производен в офицеры. Кстати, с него Лев Толстой писал Долохова из «Войны и мира». С Лермонтовым они виделись нечасто, но были в теплых отношениях. «Славный малый - честная, прямая душа. Не сносить ему головы», - писал Дорохов о поэте.
Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП
- Дорохов погиб во время Кавказской войны - попал в засаду в горном ущелье, - рассказывает историк. - Его тело так изуродовали, что было не опознать. Родные выкупили останки офицера за 600 рублей, чтобы по-человечески похоронить. Считается, что Дорохов имел при себе часть архива Лермонтова, его дневники, акварели, но так как тело несколько дней пролежало в горах, все погибло.
Недалеко расположен семейный участок Висковатовых. Один из представителей этой семьи - Павел Александрович - был историком литературы. Он написал первую биографию Лермонтова, для этого даже ездил на Кавказ, чтобы пообщаться с теми, кто лично знал и помнил поэта. А еще Павел Висковатов работал цензором - через него проходила вся иностранная литература, поступавшая в Российскую империю.
- Еще один связанный с Лермонтовым человек, который покоится на Смоленском кладбище, - Александр Николаевич Долгорукий, - говорит Вячеслав Савицкий. - Это гусарский офицер. Служил с Лермонтовым в одном полку в Царском Селе, они даже сидели вместе на гауптвахте. Вместе участвовали в походе в Чечню, воевали бок о бок. Долгорукий общался с поэтом незадолго до его гибели в Пятигорске. Кстати, Александр Николаевич тоже погиб на дуэли.
Александр Унковский - давний знакомый Лермонтова. Они вместе учились в школе юнкеров. А еще Унковский фигурировал в деле Лермонтова, которое расследовали после появления знаменитого стихотворения «На смерть поэта». Во время обыска у Унковского нашли лист с крамольными строчками.
Еще один человек, связанный с Лермонтовым через школу юнкеров - это его преподаватель русского языка и литературы Василий Плаксин. Он, возможно, первым из взрослых оценил дарование будущего поэта. Кстати, через Плаксина от Лермонтова ниточка тянется к Достоевскому, который тоже учился у этого педагога.
- На Смоленском кладбище покоится знаменитая балерина Варвара Волкова. Сам император звал ее в фаворитки, но она отказала Николаю Первому и осталась в театре, - говорит историк. - Волкова собирала у себя людей искусства, среди них был и Лермонтов. В день смерти Пушкина он пришел на вечер к Волковой и сообщил страшную новость.
Кстати, единственное надгробие с надписью «Лермонтов» принадлежит Ольге Дмитриевне Лермонтовой. Она родственница поэта, но очень дальняя - происходит из Острожниковской ветки большого клана Лермонтовых. Ее дед был современником поэта, но карьеру делал по военно-морской части, а отец Ольги Дмитриевны был генералом. Она ушла из жизни в 1934 году.
Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП
На Смоленском кладбище покоятся несколько человек из большого рода Рыкачевых. Это родственники поэта по отцовской линии, через них он странным образом связан с Владимиром Лениным. Это целая детективная история.
- В 1899-м Александра Рыкачева вышла замуж за экономиста Сергея Ленина (в отличие от будущего лидера СССР фамилия у него была своя. - Прим. ред.), - говорит историк. - У него была сестра Ольга, которая дружила с Надеждой Крупской. В 1900-м Крупская попросила Рыкачевых помочь ей и ее мужу Владимиру Ульянову, которого преследовала полиция. Тогда Сергей Ленин отдал Ульянову паспорт своего пожилого отца Николая Ленина. По этому документу вождь пролетариата выбрался из Российской империи и даже подписал этим псевдонимом несколько своих текстов.
Могилы самых близких Лермонтову людей на Смоленском кладбище не сохранились. Сразу несколько представителей богатой фамилии покоились под стенами церкви Святой Троицы. Похоронить человека близко к храму или прямо в нем было очень дорого и статусно, а родственники Лермонтова были очень родовитые и влиятельные. Храм располагался недалеко от современной часовни Ксении Петербургской. В 1932 году его разобрали, а кирпичи пошли на достройку еще одного этажа дома на Камской улице. Несколько лет назад на месте церкви установили небольшую часовню.
Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП
- Однако погребения никуда не делись: под этой площадкой так и остался прах около двадцати человек, в том числе родных Лермонтова, - отметил Савицкий. - Среди них его дядя Емельян Арсеньев.
Главные адреса Лермонтова в Петербурге:
- улица Союза Печатников (в те времена Торговая), 8/10А: здесь Лермонтов жил в доме у своего двоюродного деда Никиты Арсеньева
- Исаакиевская площадь, 6 (теперь здесь находится Мариинский дворец, в котором заседает ЗакС): тут располагалась школа кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков, в которой учился поэт
- Садовая улица, 61: здесь находился доходный дом княгини Шаховской (купца Чугреева), в котором квартировал Лермонтов.
Сразу несколько адресов связаны с арестами Лермонтова. Например, он сидел в Главном штабе на Дворцовой площади, в военной комендатуре Санкт-Петербурга (Садовая улица, 3/5) и на арсенальной гауптвахте (Садовая улица, 3.).
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