Висковатов покоится на фамильном участке. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Чуть более 185 лет назад не стало Михаила Лермонтова. Поэт погиб на дуэли 27 июля 1841 года. Тело Лермонтова покоится в его родовом имении в Тарханах, но значительная часть огромной семьи Лермонтова похоронена в Петербурге. По просьбе «КП-Петербург» историк-некрополист Вячеслав Савицкий показал могилы самых известных родственников и друзей поэта, которые покоятся на Смоленском православном кладбище.

- Смоленское - это самое лермонтовское кладбище в мире, - говорит эксперт. - Здесь покоится больше всего родных и знакомых поэта. Причем тут можно найти представителей всех четырех ветвей его большой семьи - шотландской, костромской, прибалтийской и литовской.

Архив поэта пропал

Первая остановка - могила Александра Васильевича Дружинина, писателя и литературного критика, одного из авторов знаменитого журнала «Современник». Брат Дружинина служил с Лермонтовым в одном полку, а сам Александр Васильевич увлекся творчеством поэта уже после роковой дуэли.

Дружинин изучал творчество Лермонтова.

Среди был Руфин Дорохов: человек-легенда, служил в драгунском полку и прославился своим буйным характером. Несколько раз за дуэли и загулы был разжалован в солдаты, а потом за доблесть и храбрость снова производен в офицеры. Кстати, с него Лев Толстой писал Долохова из «Войны и мира». С Лермонтовым они виделись нечасто, но были в теплых отношениях. «Славный малый - честная, прямая душа. Не сносить ему головы», - писал Дорохов о поэте.

Могила Дружининых. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Дорохов погиб во время Кавказской войны - попал в засаду в горном ущелье, - рассказывает историк. - Его тело так изуродовали, что было не опознать. Родные выкупили останки офицера за 600 рублей, чтобы по-человечески похоронить. Считается, что Дорохов имел при себе часть архива Лермонтова, его дневники, акварели, но так как тело несколько дней пролежало в горах, все погибло.

Недалеко расположен семейный участок Висковатовых. Один из представителей этой семьи - Павел Александрович - был историком литературы. Он написал первую биографию Лермонтова, для этого даже ездил на Кавказ, чтобы пообщаться с теми, кто лично знал и помнил поэта. А еще Павел Висковатов работал цензором - через него проходила вся иностранная литература, поступавшая в Российскую империю.

Первый исследователь биографии Лермонтова.

- Еще один связанный с Лермонтовым человек, который покоится на Смоленском кладбище, - Александр Николаевич Долгорукий, - говорит Вячеслав Савицкий. - Это гусарский офицер. Служил с Лермонтовым в одном полку в Царском Селе, они даже сидели вместе на гауптвахте. Вместе участвовали в походе в Чечню, воевали бок о бок. Долгорукий общался с поэтом незадолго до его гибели в Пятигорске. Кстати, Александр Николаевич тоже погиб на дуэли.

Долгорукий погиб на дуэли.

Александр Унковский - давний знакомый Лермонтова. Они вместе учились в школе юнкеров. А еще Унковский фигурировал в деле Лермонтова, которое расследовали после появления знаменитого стихотворения «На смерть поэта». Во время обыска у Унковского нашли лист с крамольными строчками.

Еще один человек, связанный с Лермонтовым через школу юнкеров - это его преподаватель русского языка и литературы Василий Плаксин. Он, возможно, первым из взрослых оценил дарование будущего поэта. Кстати, через Плаксина от Лермонтова ниточка тянется к Достоевскому, который тоже учился у этого педагога.

От Лермонтова до Ленина

- На Смоленском кладбище покоится знаменитая балерина Варвара Волкова. Сам император звал ее в фаворитки, но она отказала Николаю Первому и осталась в театре, - говорит историк. - Волкова собирала у себя людей искусства, среди них был и Лермонтов. В день смерти Пушкина он пришел на вечер к Волковой и сообщил страшную новость.

Волкова блистала на сцене театра.

Кстати, единственное надгробие с надписью «Лермонтов» принадлежит Ольге Дмитриевне Лермонтовой. Она родственница поэта, но очень дальняя - происходит из Острожниковской ветки большого клана Лермонтовых. Ее дед был современником поэта, но карьеру делал по военно-морской части, а отец Ольги Дмитриевны был генералом. Она ушла из жизни в 1934 году.

Ольга Лермонтова - дальняя родственница поэта. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

На Смоленском кладбище покоятся несколько человек из большого рода Рыкачевых. Это родственники поэта по отцовской линии, через них он странным образом связан с Владимиром Лениным. Это целая детективная история.

- В 1899-м Александра Рыкачева вышла замуж за экономиста Сергея Ленина (в отличие от будущего лидера СССР фамилия у него была своя. - Прим. ред.), - говорит историк. - У него была сестра Ольга, которая дружила с Надеждой Крупской. В 1900-м Крупская попросила Рыкачевых помочь ей и ее мужу Владимиру Ульянову, которого преследовала полиция. Тогда Сергей Ленин отдал Ульянову паспорт своего пожилого отца Николая Ленина. По этому документу вождь пролетариата выбрался из Российской империи и даже подписал этим псевдонимом несколько своих текстов.

Рыкачевы связывают Лермонтова и Ленина.

Могилы самых близких Лермонтову людей на Смоленском кладбище не сохранились. Сразу несколько представителей богатой фамилии покоились под стенами церкви Святой Троицы. Похоронить человека близко к храму или прямо в нем было очень дорого и статусно, а родственники Лермонтова были очень родовитые и влиятельные. Храм располагался недалеко от современной часовни Ксении Петербургской. В 1932 году его разобрали, а кирпичи пошли на достройку еще одного этажа дома на Камской улице. Несколько лет назад на месте церкви установили небольшую часовню.

На месте снесенной церкви построили часовню. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Однако погребения никуда не делись: под этой площадкой так и остался прах около двадцати человек, в том числе родных Лермонтова, - отметил Савицкий. - Среди них его дядя Емельян Арсеньев.

От храма остались воспоминания.

Конкретно

Главные адреса Лермонтова в Петербурге:

- улица Союза Печатников (в те времена Торговая), 8/10А: здесь Лермонтов жил в доме у своего двоюродного деда Никиты Арсеньева

- Исаакиевская площадь, 6 (теперь здесь находится Мариинский дворец, в котором заседает ЗакС): тут располагалась школа кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков, в которой учился поэт

- Садовая улица, 61: здесь находился доходный дом княгини Шаховской (купца Чугреева), в котором квартировал Лермонтов.

Сразу несколько адресов связаны с арестами Лермонтова. Например, он сидел в Главном штабе на Дворцовой площади, в военной комендатуре Санкт-Петербурга (Садовая улица, 3/5) и на арсенальной гауптвахте (Садовая улица, 3.).

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