Нанду - удивительные птицы родом из Южной Америки. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградский зоопарк приехали два двухмесячных птенца нанду: самка Майя и самец Апрель. Их привезли из парка птиц «Воробьи», который находится в Калужской области в середине июня.

Нанду - удивительные птицы родом из Южной Америки. Взрослые особи вырастают до 140 сантиметров и весят около 40 килограммов. Они живут парами или небольшими группами. Бегают они не по прямой, как эму, а зигзагами - так им легче уклоняться от хищников. Едят нанду все подряд: растения, плоды, корни, насекомых и даже мелких животных.

- Недавно Майя и Апрель закончили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами. Первое время они осторожно выглядывали из домика, но любопытство взяло верх. Теперь птенцы все смелее исследуют новую территорию. Майя оказалась активнее и любопытнее, а Апрель предпочитает держаться позади и наблюдать, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Ко второму году жизни птенцы сменят оперение. Пока они еще маленькие и пушистые.

В Ленинградский зоопарк приехали два двухмесячных птенца нанду Видео: Ленинградский зоопарк

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