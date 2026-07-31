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Общество31 июля 2026 12:57

Беглов: К 2030 году дороги в Петербурге позволят добираться с окраин до центра за 15 минут

Власти Петербурга анонсировали масштабную модернизацию транспортной системы
Маргарита СУРИНА
По словам губернатора, также планируется создание других новых дорог и магистралей.

По словам губернатора, также планируется создание других новых дорог и магистралей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К 2030 году дороги в Петербурге позволят добираться с окраин до центра за 15 минут. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС. По словам губернатора, транспортную систему города модернизируют так, чтобы путь от окраин до Невского проспекта занимал не более 15 минут. Для этого планируется строительство нескольких новых магистралей.

Среди них Широтная магистраль скоростного движения, которая начнётся от Западного скоростного диаметра и свяжет южные районы города, дублируя Кольцевую автодорогу, трасса М32 в Приморском районе, соединяющая Приморское шоссе с будущей магистралью М49, и трасса М7, которая пройдет через центр Петербурга, его северную часть и прилегающую область.

Также планируется создание других новых дорог и магистралей.

- К 2030 году в городе будут построены новые вылетные магистрали, расширена сеть метрополитена и приведена в порядок дорожная сеть для общественного транспорта, - рассказал Александр Беглов.

По словам Беглова, работа над транспортной системой крайне важна для жителей города, и отметил улучшение ситуации на дорогах Петербурга по сравнению с прошлым.

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