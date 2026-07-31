«Я хотел себе дочку»: Похититель 9-летней девочки в Смоленске исповедался перед тем, как покончил с собой в СИЗО

Похититель 9-летней девочки из Смоленска рассказал, что увидел в ней свою дочку. Фото: личная страница ВКонтакте

Смоленский похититель Сергей Грищенков, который трое суток удерживал у себя взаперти чужую 9-летнюю девочку, признался в причинах своего поступка. По данным источника «КП-Петербург» 43-летний рецидивист хотел себе… дочку. Напомним, школьница Маша* пропала утром 24 февраля, когда пошла выгуливать собаку. История развивалась мистически – на камеры не попал момент, как девочка выходила из подъезда. В итоге оказалось, что Грищенков ударил ее, вынес в сумке и посадил в свою легковушку, припаркованную у дома. Далее он усыпил ребенка снотворным и перенес в квартиру сожительницы. Похититель сказал любовнице, что это его племянница, и женщину почему-то ничего не смутило.

На третьи сутки заточения Машу вытащили из ловушки. Все это время она не паниковала и не провоцировала взрослых. К счастью, предварительно, похититель не сделал ей ничего плохого, не считая оказанного психологического давления. Грищенкова и его любовницу задержали, их допросили, оперативно доставили в суд, а потом отправили в СИЗО. Однако спустя две недели мужчина покончил с собой. Как стало известно «КП-Петербург», психиатрическую экспертизу похитителю провести не успели, но примерный портрет преступника готов. И ясно, что человек был, мягко говоря, нездоров.

Видео из квартиры похитителей, укравших 9-летнюю девочку в Смоленске Видео: СКР

- Сергей объяснял похищение тем, что просто хотел дочку, - говорит источник «КП-Петербург». – В целом, он придерживался довольно странного образа жизни. Например, жил в доме, но никогда не пускал туда мать и брату, общался с ними через закрытую дверь. У него были кошки, он их обожал и переживал за их судьбу, поэтому на время отсутствия просил близких их подкармливать. Мать и брат кормили их, но в дом не заходили и оставляли у порога записки, что питомцы поели. Комната Грищенкова выглядела так, что была заранее подготовлена для удержания пленников: на кровати он установил закрытую палатку, внутри которой лежали детские игрушки и фенечки. А затворный механизм в комнате находился высоко, что его не мог бы достать ребенок.

Сергей и его любовница трое суток держали взаперти ребенка. Фото: личная страница ВКонтакте

К этому можно добавить и пугающие факты, обнаруженные журналистами – в частности, в соцсетях Грищенков публиковал уроки о том, как правильно плести косички девочкам. На ум сразу приходит фигура некрополиста Анатолия Москвина из Нижнего Новгорода, который делал кукол из мертвых детей и рассаживал их у себя дома. Все выглядит так, что если бы Грищенкова вовремя не поймали, то он не остановился бы только на 9-летней Маше. К слову, как сообщили источники «КП-Петербург», причастных к поимке смоленского похитителя, поощрили и повысили.

Что касается расследования, оно уже завершено. На скамье подсудимых окажется любовница Грищенкова, которой тоже вменили похищение ребенка.

- В данный момент обвиняемая и представители обвиняемого знакомятся с делом. В ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

После пережитого ужаса девочка занималась с психологами и вернулась в школу. Фото: СКР

Сомнений нет, что суд прекратит дело в отношении Грищенкова в связи с его смертью. В истории он останется как судимый за наркотики рецидивист с больными наклонностями. А вот его любовнице грозит от 5 до 12 лет колонии. Женщине придется ответить, почему она не сообщила никому о том, что у нее под боком несколько дней жила девочка, которую искал целый город, и о которой писали почти все федеральные СМИ.

И если Маша стойко пережила произошедшее с ней, то ее родители признаются, что по-прежнему на нервах и временами не могут нормально заснуть, а еще часто перепроверяют, закрыта ли у них входная дверь.

* - имя изменено.

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