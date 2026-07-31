Сеть «Здравсити» открыла шесть новых аптек в Петербурге

Здравсити расширяет аптечное присутствие в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено сетью аптек «Здравсити».

В Петербурге открылись шесть новых аптек «Здравсити». Как рассказали в компании, сеть расширила доступ к аптечному сервису и товарам для здоровья для жителей Северной столицы. Теперь аптек рядом с домом или по удобному маршруту стала больше.

- Открытие аптек в разных частях Санкт-Петербурга делает аптечную инфраструктуру ближе к повседневным маршрутам жителей. Посетители могут приобретать лекарственные препараты, витамины, БАДы, лечебную косметику, медицинские изделия и другие товары для здоровья, - рассказали в компании.

В компании «Здравсити» отметили, что новые адреса подобраны так, что позволяют горожанам выбрать ближайшую аптеку для покупки или самовывоза.

Отметим, что при выборе лекарственных препаратов важно ознакомиться с инструкцией и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

КОНКРЕТНО

Новые аптечные точки «Здравсити» открылись по адресам:

- 11-я линия Васильевского острова 40,

- Индустриальный проспект, 7,

- Лиственная улица, 20к2,

- Малый проспект Васильевского острова, 29,

- проспект Культуры, 22к1,

- улица Маршала Казакова, 21к2.

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