Роспотребнадзор признал пригодными для купания только два пляжа в Петербурге

В Ленинградской области ни один из 20 обследованных пляжей не соответствует требованиям по качеству воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из 22 проверенных пляжей в Петербурге только два признаны пригодными для купания: Ольгинский водоем и 1-е Суздальское (Верхнее) озеро в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Остальные 20 акваторий, включая Финский залив и озеро Разлив, не соответствуют санитарным нормам.

В Ленинградской области ситуация еще более тревожная: ни один из 20 обследованных пляжей не соответствует требованиям по качеству воды. Среди «неблагополучных» - Ладожское озеро, Финский залив, реки Сясь, Волхов, Плюсса и некоторые озёра в Приозерском районе.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует избегать купания в зонах рекреации, где вода не соответствует гигиеническим стандартам.

- Новые результаты исследований будут обнародованы на следующей неделе, - отметили в пресс-службе ведомства.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max