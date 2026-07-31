Прокурор потребовал отправить блогера Гусейна Гасанова в колонию на шесть лет

Гасанова ищут с мая 2025 года. Фото: личная страница Гусейна Гасанова в соцсетях

Прокурор попросил Пресненский районный суд Москвы заочно приговорить блогера Гусейна Гасанова к шести годам лишения свободы по делу о отмывании денег, полученных преступным путем. Кроме того, обвинение требует назначить ему штраф в размере 155,6 миллиона рублей и ограничение свободы сроком на два года.

Во время прений сторон представитель прокуратуры попросил признать блогера виновным и отправить его в колонию общего режима, сообщают РЕН ТВ. Как выяснила «КП-Петербург», рассмотрение дело проходило в здании Измайловского районного суда Москвы. Заседание было закрытым.

Отметим, в центре уголовного дела оказались неуплаченные налоги. По версии следствия, Гасанов задолжал государству более 170 миллионов рублей, а затем легализовал часть этих средств, вложив их в покупку недвижимости в «Москва Сити».

Уголовное преследование блогера продолжается заочно. В январе 2026 года ему предъявили обвинение, после чего суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Тогда же Гасанова объявили в розыск. По данным СМИ, сейчас он находится за пределами России - предположительно в Азербайджане или Объединенных Арабских Эмиратах.

Сам блогер своей вины не признает. Его защита настаивает на оправдательном приговоре, утверждая, что следствие не представило доказательств умысла на легализацию денежных средств.

При этом еще в феврале адвокат Гасанова заявлял, что его подзащитный полностью рассчитался с Федеральной налоговой службой. По словам защитника, блогер перечислил около 300 миллионов рублей, полностью погасив налоговую задолженность, а потому считает претензии необоснованными.

Отметим, адвокатом блогера выступает Михаил Юсупов, который был защитником по другому громкому делу блогерши Александры Митрошиной. «Матерь бложья», как ее называют в Интернете, получила три года условно по уголовной статье в отмывании денег.

Напомним, Гусейн Гасанов получил широкую известность благодаря роликам в социальных сетях, которые начал публиковать еще в 2015 году. Миллионы просмотров ему приносили пранки, дорогие розыгрыши автомобилей и видео с участием знаменитостей. К началу 2026 года на его аккаунты были подписаны более 30 миллионов человек.

Теперь блогеру грозит реальный срок. Окончательное решение по делу примет суд после завершения рассмотрения материалов и позиции сторон. Заседание назначено на 4 августа.

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