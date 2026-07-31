Все пять нерп вернулись в дикую природу. Фото: https://t.me/sealresque

В Ладожское озеро выпустили очередную партию краснокнижных тюленей, прошедших реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы. На этот раз свободу обрели сразу пять молодых нерп. Однако главной звездой выпуска стала самка по кличке Рваное Ухо.

Церемония проходила на берегу Ладоги в присутствии друзей и помощников фонда: представителей кафе «Большая Кружка», Комитета по животному миру Ленинградской области и постоянного добровольца Сергея. Все они помогали с транспортировкой и организацией процесса.

Нерп выпустили в Ладогу. Фото: https://t.me/sealresque

Пока остальные нерпята, едва оказавшись у воды, без оглядки устремились в озеро, Рваное Ухо повела себя иначе. Около 15 минут она неторопливо плавала вдоль берега, то и дело приближаясь к людям и пустым клеткам. По словам специалистов, такое поведение - не прощание, а своеобразная «проверка себя»: нерпа оценивала собственное состояние и готовность к самостоятельной жизни. В фонде отметили, что выглядело это очень осознанно и даже здраво.

- Она словно взвешивала все «за» и «против», - поделились наблюдатели. - И только убедившись, что силы есть, уверенно взяла курс в открытую Ладогу.

Теперь у Рваного Уха и ее четырех товарищей начинается взрослая жизнь в дикой природе.

Пять краснокнижных нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации Видео: https://t.me/sealresque

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