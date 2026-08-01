Синоптик Леус: В Петербурге 1 августа пройдут кратковременные дожди и грозы

В Петербурге снова дожди и грозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погоду в Северной столице сегодня будет определять уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт, а затем к формированию метеорологических условий подключится тыловая часть циклона над Карелией. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня возможны грозы.

– Температура воздуха +22…+24°, в Ленинградской области +20…+25°, на востоке до +28°. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, – уточнил синоптик Михаил Леус.

В воскресенье местами также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +14…+16°, днем воздух прогреется до +20…+22°. Жара окончательно отступит, погода станет более комфортной для прогулок.