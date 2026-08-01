В Петербурге в десятый раз прошел фестиваль "Фонтанка SUP". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург снова доказал: если уж устраивать праздник, то такой, чтобы вся Фонтанка переливалась от красок. 1 августа 2026 года исторический центр города в десятый раз превратился в огромную водную сцену. Международный фестиваль «Петербург Фонтанка SUP» давно перерос формат обычного заплыва. Сегодня это карнавал, модный показ, конкурс безумных идей и, кажется, самая веселая пробка на воде из всех возможных.

В фестивале приняли участие 11 тысяч человек из разных городов России и других стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году зарегистрировались 11 тысяч участников более чем из 250 городов России и десяти стран. Маршрут – 8 километров, 28 мостов, Фонтанка, Крюков канал и Мойка. Но цифры здесь – последнее, о чем думаешь, когда мимо тебя проплывает Чебурашка с апельсинами, а следом – ангел с двухметровыми крыльями.

Чебурашка везет мандарины в Петербург из теплых стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ангел спустился с небес для прохождения маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вы думали, что петербургские балы остались в XIX веке, то глубоко ошибались. Они просто сменили паркет на сап-доски. Фестиваль стартовал в 9:45, а уже к десяти утра Фонтанка напоминала кипящий костюмированный бульон. На воде почти не осталось свободного места – сапы шли борт к борту, закрывая каждый миллиметр реки. Ведьмы и феи из диснеевских мультфильмов делили фарватер с пиратами, индейцами и зебрами.

Диснеевские герои приняли участие в фестивале. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди участников был замечен индеец. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кто-то взял с собой собаку в образе мореплавателя, а кто-то сам стал Маской – зеленый грим, яркий костюм и верный пес с таким же зеленым окрасом. Жара, солнце, а им хоть бы что.

Собаки-участники приковывали к себе все внимание. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аквалангист с бульдогом на досках вообще выглядели так, будто случайно всплыли посреди карнавала.

Пес-аквалангист и его хозяин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Довольная мордочка рада таким активностям! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, чему удивляться – тут даже крылатые львы спустились с Банковского моста и устроили себе выходной на воде.

Знаменитые крылатые львы почтили фестиваль своим присутствием. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зумеры, как обычно, были в ударе. Мимо проплыла клубника. А за ней – еще одна клубника. И тут же – банан. «Ты клубника, я клубника, как у нас мог родиться банан?» – этот мем, видимо, обрел вечную жизнь, и теперь его персонажи прошли дистанцию в восемь километров.

Герои знаменитого мема прошлись по рекам и каналам, веселя прохожих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасательницы Малибу тоже оказались тут и были готовы прийти на помощь любому, кто свалится с доски.

Фестиваль встретил героинь известного фильма "Спасатели Малибу". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но тонущих не наблюдалось: даже ангел с облаками из ваты на сапе держался уверенно, а его крылья размахом под два метра лишь добавляли картинке сюрреализма.

Ангел спустился с небес для прохождения маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красная королева снова гналась за Алисой, а следом, расталкивая всех, плыла Россия. Платье из перьев триколор, пайетки, корона – и гордая улыбка.

Сама Россия приплыла на фестиваль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мороз тоже был. Летом. В Петербурге. Просто плыл по Фонтанке, напоминая, что от погоды здесь не застрахован никто.

Даже Дед Мороз не испугался летней жары. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Костюмы – только половина дела. Пока одни наряжались сами, другие превращали в арт-объекты сапы. Палисадник, пиратский корабль, ангельские облака – доски выглядели как плавучие декорации к спектаклю, который менял жанр каждые сто метров. По завершению фестиваля участников ждали награждения в девяти номинациях. Где еще Красная шапочка уступит дорогу мексиканскому скелету из Дня мертвых, а индеец – даме в домашнем халате, будто она выбежала из ванной, боясь опоздать на старт?

Красная шапочка уплывала от волка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красная королева отправилась на поиски Алисы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К двум часам дня все вернутся в стартовый городок у Марсова поля. На сцене в Царицынском проезде стартует SUP-свадьба, потом – конкурсы «Мисс» и «Мистер SUP», а затем награждение самых ярких костюмов. Но главное уже случилось. Петербург снова доказал: балы из города никуда не ушли. Они просто пересели на сапы.