Дожди и грозы придут в Петербург в воскресенье: Синоптик Леус о погоде на 2 августа

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Если днем еще будет шанс увидеть солнце, то к вечеру и вовсе начнется гроза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Пройдут кратковременные дожди, в Ленинградской области местами с грозами. Это связано с влиянием циклона, накрывшего Скандинавию, - написал синоптик в своем telegram-канале.

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса, в области столбики термометров покажут +18…+23 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба, что близко к норме.

В понедельник дождей не ожидается. Ночью температура опустится до +14…+16, днем прогреется до +20…+22 градусов. Жителям и гостям города стоит учитывать это при планировании дел.

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