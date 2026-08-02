Петербуржец купил квартиру и обнаружил там соседа с бессрочным правом проживания

Даже если квартиру продадут несколько раз, жилец сохранит свои права. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Петербурга купил квартиру за 8 млн рублей, сделал ремонт и уже собрался заезжать, как к нему явился незнакомый пожилой мужчина с заявлением: он будет здесь жить. У старика оказалось бессрочное право проживания, о котором продавец умолчал, пишут СМИ. Теперь новый собственник не может выселить пенсионера - закон на его стороне. Как не попасть в ловушку с «вечными» жильцами, выяснила «КП-Петербург».

Такая ситуация - не новая, но до сих пор распространенная, рассказывает эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Самый опасный сценарий скрывается в квартирах, которые приватизировали в 1990-х и 2000-х годах.

Ловушка работает просто. В семье, живущей в муниципальной квартире, один из членов отказывается от приватизации в пользу родственников. В обмен на этот отказ государство дает ему бессрочное право пользоваться жильем. Статья 292 Гражданского кодекса, которая позволяет выселять жильцов при смене собственника, здесь не действует - даже если квартиру продадут несколько раз, «отказник» сохранит свои права.

Как обезопасить себя от такой покупки? Барсуков советует запросить архивную выписку из домовой книги до внесения задатка. Внимательно сравните список людей, прописанных на момент приватизации, с фамилиями собственников в договоре.

- Если вы видите человека, который был прописан, но не получил долю - это потенциальный вечный сосед. Требуйте, чтобы он снялся с учета до сделки, или вообще не покупайте эту квартиру, иначе рискуете купить квартиру с обременением, - пояснил риелтор.

Покупатели часто верят продавцам на слово не проверяют этот момент и потом годами судятся с незваными жильцами без шансов на победу.

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