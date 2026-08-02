Беглов: «Бомжи» - не обидное прозвище для игроков и фанатов «Зенита»

Губернатор подчеркнул, что главное для него - спортивные достижения клуба. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов не считает оскорбительным шуточное прозвище «бомжи» для игроков и болельщиков футбольного клуба «Зенит». В интервью ТАСС он заявил, что у футбольных фанатов свои традиции - например, поклонников ЦСКА дразнят «конями», а болельщиков «Спартака» - «мясом».

Губернатор подчеркнул, что главное для него - спортивные достижения клуба. «Зенит» - 11-кратный чемпион России, самый титулованный клуб страны. Он единственный в России обладает всеми национальными трофеями, а также Кубком и Суперкубком УЕФА.

- Хоть горшком называй, а факт останется фактом, - объяснил свою точку зрения Беглов.

Беглов также напомнил, что домашняя арена «Зенита» - «Газпром Арена» - признана лучшим стадионом Европы. Она многофункциональна, оборудована раздвижной крышей и выкатным полем. Для многих поколений петербуржцев «Зенит» стал спортивным символом города. В честь клуба даже названа площадь на Крестовском острове.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max