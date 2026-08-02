В Музее железных дорог России ярко отметили День железнодорожника

В программе была масса разнообразных активностей для детей и взрослых. Фото: пресс-служба ОЖД

Октябрьская железная дорога провела в Петербурге масштабный праздник в День железнодорожника. Как сообщает пресс-служба ОЖД, семейно-спортивное мероприятие состоялось 2 августа в Музее железных дорог России.

- Сегодня мы встречаем профессиональный праздник в лучшем железнодорожном музее одной большой семьей – с нашими уважаемыми ветеранами, юными железнодорожниками, гостями и жителями Северной столицы, – обратился к собравшимся начальник Октябрьской магистрали Виктор Голомолзин. – К своему празднику мы подошли с внушительным багажом достижений. Дорога занимает первое место по выгрузке и входит в тройку лидеров по погрузке, а пассажирские перевозки на Октябрьской магистрали показывают рекордные значения за последние 23 года. Особо хочу отметить воспитанников Малой Октябрьской детской железной дороги: второй год подряд они занимают первые места на сетевых соревнованиях, подтверждая высокий уровень подготовки и преемственность традиций. Я горжусь, что работаю на Октябрьской магистрали, горжусь, что работаю вместе с вами. Те высоты, которых мы достигаем, – это наша общая заслуга. С праздником!

В программе была масса разнообразных активностей для детей и взрослых, а также тех, для кого спорт – важная часть жизни. Юные гости смогли попрыгать в батутном городе, примерить на себя яркий аква-грим, принять участие в танцевальных мастер-классах, посмотреть шоу мыльных пузырей, а также проверить свои знания по правилам безопасного поведения на железной дороге в компании супергероя Железного Макса.

А еще каждый гость мог своими руками сделать памятный железнодорожный сувенир. Юных гостей праздника дали сладкие угощения на протяжении всего дня.

Было чем заняться и взрослым: организаторы приготовили специальную зону ГТО, где гости проходили испытания на силу, выносливость, гибкость и координацию. А любителей тихих игр ждали семейные активности в виде крафтовых деревянных игр и настолок.

Не забыли организаторы и о культурной программе. Яркой частью Дня железнодорожника стало энергичное шоу барабанов с пиротехническими эффектами, а так же танцевальные номера и тематические викторины о железной дороге. На сцене выступили детские коллективы и кавер-группы. По словам гостей, праздник им запомнился надолго.

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