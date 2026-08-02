В Кронштадте предложили установить памятник водолазам блокадного Ленинграда

Водолазы наводили переправы, строили мосты и причалы, разминировали акватории. Фото: пресс-служба Смольного

Памятник водолазам, спасавшим блокадный Ленинград, могут установить на берегу Ладожского озера. С таким предложением выступил руководитель Кронштадтского Морского музея Владимир Шатров.

Владимир Шатров поставил целью своей жизни увековеченье памяти о работе водолазов в годы Великой Отечественной войны. По его мнению, о героях-летчиках и подводниках знают многие, но о водолазах почти никто никогда не вспоминает, хотя их вклад в оборону Ленинграда огромен.

- Именно водолазы наводили переправы, строили мосты и причалы, разминировали акватории, поднимали затонувшие корабли и подводные лодки. В блокадном Ленинграде они протянули кабель связи по дну Ладожского озера, связав город с большой землей, - рассказал он в интервью «КП-Петербург».

В июне 1942 года водолазы проложили бензопровод длиной 29 километров, из которых 21 километр проходил по дну Ладоги на глубине до 12,5 метров. Ежедневно по нему в осажденный город поступало около 300 тонн топлива - для танков, самолетов, кораблей и подводных лодок. Благодаря этому блокада была прорвана раньше. Всего на прокладке работали более 1000 человек, но основная нагрузка легла на водолазов.

В сентябре 1942 года они протянули пять ниток электрокабеля по дну озера. Это позволило подавать электричество с Волховской ГЭС на заводы, госпитали и в квартиры ленинградцев, и даже запустить трамваи. За годы блокады водолазы подняли со дна Ладоги около 500 автомобилей вместе с грузами.

В Петербурге есть памятники многим защитникам города - даже кошкам и собакам. Но водолазы оказались несправедливо забыты.

- Будет правильно на берегу Ладоги установить памятник водолазам, которых никто не мог заменить. Это моя мечта, - резюмировал глава музея.

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