Дожди ушли, но оставили прохладу: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 3 августа

Столбики термометров в городе покажут +20…+22 градуса. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в Петербурге ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Температура будет на пару градусов ниже климатической нормы. Это связано с влиянием антициклона, пришедшего с юго-запада, - объяснил синоптик в своем telegram-канале.

Столбики термометров в городе покажут +20…+22 градуса, в Ленинградской области - +18…+23. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы, и будет меняться мало.

Во вторник осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем прогреется до +20…+22. Жителям и гостям города стоит одеваться по погоде - ветреная и прохладная погода сохранится. В целом первая неделя августа будет прохладной, без сильной жары.

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