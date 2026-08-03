Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2026 5:19

Дожди ушли, но оставили прохладу: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 3 августа

Прохладная и ветреная погода ожидается в Петербурге 3 августа
Регина МАРИНЕЦ
Столбики термометров в городе покажут +20…+22 градуса.

Столбики термометров в городе покажут +20…+22 градуса.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в Петербурге ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Температура будет на пару градусов ниже климатической нормы. Это связано с влиянием антициклона, пришедшего с юго-запада, - объяснил синоптик в своем telegram-канале.

Столбики термометров в городе покажут +20…+22 градуса, в Ленинградской области - +18…+23. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы, и будет меняться мало.

Во вторник осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем прогреется до +20…+22. Жителям и гостям города стоит одеваться по погоде - ветреная и прохладная погода сохранится. В целом первая неделя августа будет прохладной, без сильной жары.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max