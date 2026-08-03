«Мертвые души», плохая уборка улиц и газета с пропагандой: На что тратили бюджетные миллионы муниципальных депутатов в Петербурге

Компьютеры на полмиллиона рублей списали по неизвестной причине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чиновников муниципального округа Автово уличили в растратах бюджета на миллионы рублей. Нарушения выявила Контрольно-счетная палата Петербурга по итогам проверки.

В администрации округа нашли фиктивных сотрудников - люди числились в штате, но на работе не появлялись, а зарплату получали. Ущерб от этой схемы составил не менее 1,6 млн рублей. Также нашли случаи, когда деньги платили без подтверждающих документов - например, актов выполненных работ или договоров. Риски перерасхода по этой статье - еще 1,3 млн рублей.

- Компьютеры на полмиллиона рублей списали по неизвестной причине, и непонятно, куда они делись. В закупках нашли признаки мошенничества - контракты специально дробили на мелкие части, чтобы обойти конкурсные процедуры. Сумма таких закупок - 6 млн рублей, - рассказали в пресс-службе КСП Петербурга.

Уборку округа оплачивали на 4,6 млн рублей, но качество работ оказалось плохим: дороги в ямах, детские площадки сломаны. Газета «Автовские ведомости» обходится бюджету в три раза дороже, чем подобные издания в других районах. При этом в газете печатают материалы с признаками политической пропаганды.

КСП предлагает ликвидировать два муниципальных учреждения и передать их функции администрации округа. Это позволит сократить расходы и направить деньги на реальные нужды - ремонт дорог и детских площадок. Итоговый отчет направят губернатору, в ЗакСобрание и прокуратуру.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max