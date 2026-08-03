«Ему поставлена серьезная задача»: Беглов объяснил, зачем принял на работу звезду «Зенита» Александра Кержакова

Кержаков отвечает в Петербурге за дворовый спорт. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Один из лучших бомбардиров «Зенита», бывший игрок петербургского клуба Александр Кержаков будет заниматься развитием дворового спорта в Северной столице. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Александр Беглов, объясняя, почему экс-футболист получил официальную должность в Смольном. Не так давно Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам спорта.

- Перед Александром поставлена серьезная задача - развитие дворового спорта. Мальчишки любят футбол и хоккей, им нужно создать соответствующие условия на любительском уровне. Все большие мастера начинали у себя во дворах. Вспомните, где мы играли в свое время… Такие звезды, как Кержаков, другие знаменитые футболисты, хоккеисты, волейболисты, баскетболисты, могут помочь, - сказал Беглов.

Ранее стало известно, что Александр Кержаков получил официальную должность в правительстве Петербурга, он стал специальным представителем губернатора. Кержаков завершил спортивную карьеру в 2017 году. С тех пор он занимал административные посты в «Зените» и пытался начать тренерскую карьеру. Кержаков имеют титулы трехкратного чемпиона России, обладателя Кубка России, Кубка УЕФА-2007 и Суперкубка России, ему принадлежит рекорд клуба по количеству голов - 162 в 386 матчах.

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