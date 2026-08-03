Самым опасным оказался продукт торговой марки «Красная цена». Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Восемь из 13 образцов кабачковой икры их магазинов Петербурга не прошли проверку на содержание нитратов. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Общественный контроль».

- Нитраты могут вызывать аллергию, а при регулярном употреблении в больших дозах - заболевания почек, мочевыделительной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Особенно опасны нитраты для детей, - поясняется в отчете.

Технический регламент Таможенного союза разрешает содержание нитратов в кабачковой икре не более 400 мг на килограмм. Если норма превышена, продукцию должны снять с продажи и утилизировать. Однако большинство проверенных образцов этой норме не соответствовали.

Самым опасным оказался продукт торговой марки «Красная цена» от ООО «Славянский консервный комбинат» - в нем нашли 1431 мг нитратов на килограмм, что в три с половиной раза выше нормы. В икре «Ашан» от того же производителя содержание нитратов составило 1277 мг на килограмм, а в «Выборе семьи» от того же комбината - 1397 мг на килограмм.

Результаты экспертизы. Фото: «Общественный контроль»

Почти в два раза превысила норму икра «Кубаночка» (880 мг) от ООО «Гранд-Стар». Также не прошли проверку «Дядя Ваня» (496 мг), «Фрау Марта» (514 мг), «Царев сад» (480 мг) и «Каждый день» (448 мг).

Только пять марок оказались безопасными: «Угощение Славянки», «Скатерть самобранка», «Кухмастер», «Знак заботы» и «Разносольников».

Проверка кабачковой икры. Фото: «Общественный контроль»

Эксперты отмечают, что чаще всего опасной оказывается продукция, выпущенная под частными марками торговых сетей - «Красная цена», «Моя цена», «О'КЕЙ daily». Производители вынуждены удешевлять сырье, чтобы вписаться в закупочные цены сетей. Лучше покупать продукцию под брендами самих производителей - она дороже на 10-15 процентов, но вероятность обнаружить в ней опасные добавки значительно ниже.

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