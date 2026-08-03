Ивангород стал праздничной столицей Ленинградской области. Фото: пресс-служба Губернатора Ленинградской области.

В этом году День Ленинградской области принимал Ивангород. Город-крепость на границе с Эстонией стал местом, где встретились жители всех районов региона. Центральным событием праздника стало представление делегаций муниципальных образований - на Видовой площади они презентовали проекты развития своих территорий под общим девизом «Команда созидания. Взгляд в будущее. Моя территория 2050».

- Проходят века, но не меняется наш характер. Мы готовы дружить и принимать всех, кто приходит к нам с миром. Но, как звучит девиз на въезде в Ивангород: кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет, - поздравил ленинградцев с праздником губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что область уверенно отвечает на современные вызовы - укрепляет безопасность рубежей, поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, развивает волонтёрское движение.

Поздравил ленинградцев с праздником губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба Губернатора Ленинградской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём обращении отметила богатое историческое и культурное наследие региона, его вклад в промышленность, транспортную инфраструктуру и экономику страны, выразив уверенность, что Ленинградская область продолжит играть важную роль в развитии Северо-Запада и всей России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Губернатора Ленинградской области.

Праздник вышел далеко за пределы центральной площади. У стен крепости на берегу Нарвы установили сцену и большие экраны, благодаря этому концертную программу могли видеть не только гости на российской стороне, но и жители эстонской Нарвы.

- Сила Ленинградской области - в людях, которые умеют брать ответственность, работать в команде и искренне любят свою малую родину. Они вносят большой вклад в развитие территорий, поддержку семей, воспитание детей и сохранение наших традиционных ценностей. Именно такое единство, взаимная поддержка и созидательный труд делают Ленинградскую область сильнее с каждым годом. От всей души желаю всем жителям здоровья, благополучия, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне, - отметила вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.

Вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк. Фото: пресс-служба Губернатора Ленинградской области.

По ее словам, такие праздники становятся не только поводом отметить достижения региона, но и возможностью для общения с жителями, обсуждения инициатив и предложений, которые лягут в основу будущих решений. Так, сегодня жители Ленобласти продолжают вносить свои предложения в новую Народную программу партии «Единая Россия», которая, в том числе, станет основой дальнейшего развития страны и Ленинградской области.

Завершился праздничный день яркой концертной программой, посвящённой истории Ленинградской области, её культурным традициям и приграничному Ивангороду - форпосту России.