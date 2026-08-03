Силач поднял гирю весом в центнер и поставил рекорд России в Петербурге

Силач поднял гантель больше своего веса. фото: пресс-служба Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира".

Соревнования по силовому экстриму – зрелище не для слабонервных. Когда спортсмены поднимают снаряды весом за центнер, даже у зрителей все внутри сжимается. Так было и на соревнованиях лиги «Сильнейший человек» в Петербурге. 29-летний силач Владлен Валяев поставил рекорд России, подняв гантель больше своего веса. Атлет весит 95 кило, а снаряд целых 104,5кг. До этого «стронгменам» покорялся только вес в 100 кило. Техника рекорда такая: сначала закидываешь исполинскую гантель на плечо, а потом одной рукой поднимаешь ее над головой. Еще пару секунд терпишь, чтобы зафиксировать результат и можно бросать снаряд на землю.

- Когда выполняешь упражнение, так тяжело, что ни о чем не думаешь, - признался «КП» Владлен Валяев. – Никогда не знаешь, получится поднять гантель или нет. На тренировках работаешь с меньшими весами, а выкладываешься уже на турнире.

Силовым экстримом спортсмен занимается с 2020 года. Он – победитель чемпионата мира в категории до 95 кг, который проходил в Дубае. Любимые упражнения – та самая гантель и камни Атласа. Это бетонные сферы, которые нужно поднимать. В этой дисциплине Владлен поднимает шар весом 135 кг.

Кстати, в этот же день были поставлены еще две рекорда: Дмитрий Самойлов шесть раз поднял камень в 110 кг. А Дмитрий Самойлов дважды поднял гантель 130 кг, побив предыдущий рекорд поляка Матеуша Келишковски.

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