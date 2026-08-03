«Только недавно взяла их под опеку»: Двое маленьких детей и их бабушка погибли в страшном пожаре на юге Петербурга

Скончалась бабушка двух маленьких детей, погибших в пожаре в Петербурге. Фото: vk.ru/kupchinoask / vk.ru/id200000555325

Пожар в трехкомнатной квартире на Будапештской улице на юге Петербурга унес жизни двух меленьких детей и их бабушки. Все произошло утром в воскресенье, 2 августа. На место оперативно съехались расчеты спасателей МЧС. Дым валил из окон на последнем этаже. По данным источника «КП-Петербург», там жила пенсионерка с четырьмя несовершеннолетними внуками. К сожалению, в пожаре скончались двое самых младших – 5 и 6 лет. 62-летнюю бабушку увезли на скорой в критическом состоянии, однако медикам не удалось ее спасти.

- Семья непростая, - говорит источник «КП-Петербург». – Бабушка недавно оформила опекунство над детьми, потому что их мать лишили родительских прав. Возгорание произошло в комнате, где жили дети.

По предварительной информации, дети от разных мужчин. Один из отцов уже вызвался забрать выживших ребят.

Причины пожара установит экспертиза. Не исключено, что в комнате была неисправная проводка. По факту трагедии возбудили уголовное дело по третьей части статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В теории виновным грозит до четырех лет лишения свободы. Тем временем прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего ЧП, а также контролирует ход проверок, которые проводят по данному факту в следствии и органах МЧС России.

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