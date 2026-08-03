Объем выбросов в атмосферу Петербурга сократился на 26 тысяч тонн

Особое внимание уделяется переводу общественного транспорта на альтернативные источники энергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге удалось значительно сократить выбросы в атмосферу благодаря реализации комплекса мер. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС. По его словам, выбросы удалось уменьшить на 26 тысяч тонн.

- Город практически полностью отказался от угольных и мазутных котельных, оставив лишь пять ведомственных, принадлежащих Министерству обороны и другим федеральным структурам. Это стало одним из ключевых шагов в борьбе за чистый воздух, - рассказал Беглов в своем интервью.

Особое внимание уделяется переводу общественного транспорта на альтернативные источники энергии. В перспективе планируется перевести такси на газомоторное топливо и электроэнергию. Коммунальную технику также планируется максимально перевести на газомоторное топливо и электропривод. Уже появились первые электромусоровозы на улицах города.

Следующим шагом станет электрификация речного и канального транспорта. Суда, которые сейчас работают на дизельном топливе, будут переведены на более экологичные источники энергии.

Губернатор также отметил, что Петербург - это мегаполис, который требует особого внимания к экологии.

- От состояния окружающей среды зависит наше здоровье, - пояснил Беглов. Он также рассказал, что чем больше город вкладывает в охрану природы, тем меньше средств приходится тратить на здравоохранение.

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