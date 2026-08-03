Почему Смольный снова заговорил о наземном метро в Петербурге и когда его могут построить

В Москве электрички уже стали частью общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смольный уже дважды за лето 2026 года напомнил горожанам о давнем проекте - наземном метро. Концепция нового вида транспорта на основе электричек была утверждена в 2017 году и тихо кочевала из документа в документ, но недавно о проекте заговорил вице-губернатор Кирилл Поляков. А потом глава Комитета по транспорту Денис Минкин на заседании правительства Петербурга сообщил, что рассматривается предложение о строительстве ветки наземного метро и город даст ответ осенью, когда посчитает все параметры проекта.

- Проект создания наземного метрополитена находится на этапе активной межведомственной проработки в рамках специальной рабочей группы Минтранса России с участием Комитета по транспорту, - сообщили «КП-Петербург» в Комтрансе. - Реализация проекта требует объединения ресурсов ключевых участников: правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ОАО «РЖД» при поддержке Минтранса России. Также рассматривается привлечение федеральных средств и механизмов государственно-частного партнерства. Финальная стоимость будет определена, после того как рабочая группа Минтранса России окончательно утвердит перечень мероприятий, сопутствующей инфраструктуры и проектно-сметную документацию.

От Ломоносова до Белоострова

Что такое наземное метро? Проект возник более десяти лет назад. Это ветка от Ломоносова до Белоострова (изначально от Лигово до Юнтолово), которая идет через спальные районы вокруг центра Петербурга и проходит через железнодорожные вокзалы и станции метро.

- Такая ветка будет выполнять ту же функцию, что и южный, восточный и участки кольцевой линии метро, которая есть у города в планах, но очень далека от реализации, - объясняет автор первоначального проекта «Открытое метро», транспортный инженер Иван Вергазов. - При этом наземный вариант кольца будет стоить в два раза меньше, чем подземный.

Городские власти утвердили проект, предложенный РЖД. Его главное отличие от версии Вергазова - железнодорожники предлагают сначала построить обходы города, чтобы вывести из Петербурга грузовые поезда. Однако проектировщик считает, что дешевле и проще будет не смешивать грузовой и пассажирский транспорт и построить для электричек отдельные пути.

Один из первых вариантов "Открытого метро". Фото: дзен-канал "Сказочный проектировщик".

- У нас все северное полукольцо используется для грузовых перевозок, по нему невозможно запустить нормальное пассажирское движение с частотой раз в десять минут, - говорит Вергазов. - Это должна быть выделенная линия. На большей части такого наземного метро нужно будет построить новые линии параллельно существующим путям.

Задумка в том, чтобы провести новую ветку там, где уже есть железная дорога, чтобы не выкупать землю и не сносить здания.

Кто за это заплатит?

Денис Минкин сообщил, что предложение о строительстве наземного метро городу сделала компания «Бамтоннельстрой-мост», которая в качестве подрядчика занимается строительством ШМСД и электродепо «Красносельское». На запрос «КП-Петербург» в Смольном сообщили, что окончательная стоимость проекта пока не определена. В СМИ звучала сумма 2 триллиона рублей. Иван Вергазов полагает, что она слишком завышена. В 2017-м, когда наземное метро утверждали в формате концепции, звучала сумма 180-200 млрд рублей (без учета подвижного состава).

- Мы не знаем всех деталей переговоров, но, думаю, «Бамтоннельстрой-мост» предлагают реализовать проект по московскому сценарию, где диаметры строят во многом за счет бюджета столицы, - говорит Иван Вергазов. - Не думаю, что в Петербурге это возможно. РЖД тоже не горит желанием вкладывать деньги в подобный проект. Когда я занимался этим больше десяти лет назад, мы пришли к тому, что у города нет полномочий и он не может инвестировать в железнодорожную инфраструктуру. Чтобы сдвинуть все это с мертвой точки, нужны большие усилия, хотя время кризиса - как раз повод для развития инфраструктуры, и эти вложения дадут долгосрочный эффект в масштабах всей транспортной системы.

Это интересно

Почему Петербург строит метро под землей даже на окраинах города, где в теории можно вывести его на поверхность и не тратить миллиарды на тоннели? А если пустить поезда метро по уже существующим линиям электричек? По словам транспортного инженера, это невозможно с технической точки зрения.

- У метро и электричек разные габариты, разные подвижные составы, разные системы токосъема, - говорит эксперт. - Для метро все равно нужно строить отдельные пути. Плюс подвижной состав метро неустойчив к атмосферным осадкам. У него другой принцип строительства, подвижной состав не предназначен для агрессивных перепадов температур, дождя и снега.

Кстати

Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по транспорту, фундаментом для будущего наземного метро служат маршруты тактового движения пригородных поездов. С каждым годом ими пользуется все больше пассажиров.

- Там, где инфраструктура пока не позволяет запустить полноценный такт, комитет совместно с АО «СЗППК» при наличии технической возможности увеличивает размеры движения поездов, чтобы удовлетворить спрос горожан. Главная цель проекта не просто развить рельсовую сеть, а полностью интегрировать железнодорожный транспорт в единую систему, - сообщили в Смольном.

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