Из Дагестана по 130 рублей, а из Узбекистана по 80: Сравнили цены на арбузы на официальных точках продажи в Петербурге

До 15 октября в городе будут работать 86 официальных точек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 1 августа стартовал сезон продажи бахчевых. Комитет имущественных отношений сообщил, что до 15 октября в городе будут работать 86 официальных точек, где можно купить арбузы и дыни. После публикации списка многие петербуржцы начали жаловать, что мест слишком мало: в некоторых районах их нет вовсе, а в центре города буквально одно-два. На поиски бахчевых вышел и корреспондент «КП-Петербург».

САМЫЙ ДОРОГОЙ АРБУЗ

Ближайшим «овощным» стал в Василеостровском районе дома 21/1 на ул.Кораблестроителей. По указанному адресу вместо сезонного развала работала обычная палатка. Впрочем, без ягоды, пусть и недешевой, отсюда никто не уходит. Чеченские арбузы продают по 130 рублей за килограмм, узбекские дыни - «Колхозница» и «Торпеда» - по 220 рублей за кило.

- Развал появится уже на этой неделе, но на нем будут такие же цены, - напугал нас продавец.

Не все точки открылись 1 августа. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Следующий адрес – тоже на Кораблестроителей - оказался более клиентоориентированным. В ассортименте были те же арбузы из Узбекистана и Дагестана, но по 80 рублей за кило, а узбекские дыни тут отдавали по 150 рублей за килограмм.

Впрочем, искать арбузы по официальному списку оказалось вовсе не обязательно. Еще один адрес - на Большом проспекте Петроградской стороны - не оправдал ожиданий. Самого развала корреспондент «КП-Петербург» не нашла, но через дорогу работала овощная лавка.

- У нас арбузы из Казахстана - по 85 рублей за килограмм. Обычно возле нас никаких развалов не бывает. На этой улице мы тут единственные, кто сейчас торгует, - заверил продавец.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ?

Еще два адреса из опубликованного Комитетом имущественных отношений списка встретили нас пустыми площадками. Ни палаток, ни продавцов, ни обещанных бахчевых.

Арбузы и дыни заметно подорожали в этом сезоне. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Недалеко от станции метро «Петроградская» уже много лет работает уличная фруктовая лавка, которой нет в перечне КИО. Несмотря на это, покупателей здесь хватает, и местные жители хорошо знают эту точку.

Здесь узбекские арбузы продают по 85 рублей, «Торпедо» по 120 рублей, а астраханскую «Колхозницу» - по 180 рублей за килограмм.

Если сравнить с прошлым годом, то бахчевые немного прибавили в цене: в начале августа 2025 года дагестанские арбузы на сезонных развалах стоили около 70 рублей за килограмм, теперь по 80-85 рублей. Дешевле можно купить в крупных торговых сетях. Там астраханские арбузы по 70 рублей за кило, а узбекские дыни по 100 рублей.

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