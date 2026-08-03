В начале недели погоду в Северной столице будет определять северная часть антициклона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Западный циклон принесет дожди в Петербург с 5 по 7 августа. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. В начале недели погоду в Северной столице будет определять северная часть антициклона, смещающегося с запада в центр Европейской России. Благодаря высокому атмосферному давлению в городе сохранится теплая и сухая погода, практически без осадков.

Температура поднимется до +21…+23 °С. Западный ветер будет усиливаться в течение дня.

К среде погода начнет меняться из-за приближения западного циклона. Перед его приходом температура достигнет +23…+25 °С.

- Вечером 5 августа в регион придут первые осадки. 6 и 7 августа Петербург окажется под влиянием циклона: ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра, - рассказал Колесов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во вторник (4 августа) осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем прогреется до +20…+22. Жителям и гостям города стоит одеваться по погоде - ветреная и прохладная погода сохранится. В целом первая неделя августа будет прохладной, без сильной жары.

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