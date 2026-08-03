Средняя зарплата в Петербурге за май составила 128 тысяч рублей

Средняя заработная плата варьируется в зависимости от отрасли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года средняя номинальная заработная плата в Петербурге составила 128 671 рубль. Этот показатель был рассчитан для всех организаций, включая малый бизнес. Такие данные предоставил Петростат. Реальная заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, в мае 2026 года увеличилась на 0,1 процента по сравнению с апрелем того же года и на 2,4 процента по сравнению с маем 2025 года.

Средняя заработная плата варьируется в зависимости от отрасли. К примеру, средняя зарплата в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составила 86 984 рубля (67,6 процента от среднего уровня). Обрабатывающие производства составили 136 385 рублей (106 процентов от среднего уровня). Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 164 007 рублей (127,5 процента от среднего уровня). Транспортировка и хранение - 125 790 рублей (97,8 процента от среднего уровня).

- Самые высокие средние заработные платы отмечены в сферах добычи полезных ископаемых (253 334 рубля) и деятельности в области информации и связи (185 004 рубля), в то время как в сельском хозяйстве и административной деятельности зарплаты значительно ниже среднего уровня, - добавили в Петростате.

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