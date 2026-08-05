КГИОП может утвердить предмет охраны скверов Петропавловской крепости

Скверы являются частью ансамбля Петропавловской крепости, которая имеет федеральное значение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) принял решение об утверждении нового предмета охраны для трех скверов, расположенных вдоль западного, северного и южного побережий Заячьего острова. Скверы являются частью ансамбля Петропавловской крепости, которая имеет федеральное значение. Документ опубликовали 4 августа в разделе антикоррупционной экспертизы.

В перечень охраняемых элементов входят объемно-пространственная структура, планировка, конфигурация, рельеф скверов, видовые коридоры, открывающие вид на Петропавловский собор и крепостные бастионы с разных точек, включая акваторию Невы, Стрелку Васильевского острова, Кронверк и Каменноостровский проспект; видовой состав насаждений и расположение газонов и песчаного пляжа.

- В западном сквере растут такие деревья, как липа, клен, ясень, дуб, ива, калина, сирень и чубушник. В северном сквере можно увидеть березу, клен, тополь и сирень. В южном сквере произрастают старовозрастные дуб, липа и клен, - сказано в документе.

Также утвердили и параметры дорожно-тропиночной сети: в северном сквере будут набивные дорожки, в западном - покрытие твердого типа и южный берег останется песчаным пляжем.

В документе также подробно описаны гидросистема и укрепления береговой линии. Это решение позволит сохранить историческое и культурное наследие для будущих поколений.

Новое распоряжение КГИОП заменяет предыдущее, утвержденное 10 марта 2026 года.

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