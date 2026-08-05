Повлияет северная часть антициклона: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 5 августа

В среду в Петербурге дождя не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Петербурге на погоду повлияет северная часть антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил главный ведущий синоптик «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха поднимется до +23…+25°, а в Ленинградской области - до +22…+27°. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно снизится до отметки около 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

- Завтра, в четверг, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура опустится до +15…+17°, а днем поднимется до +24…+26°, - рассказал Леус.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что западный циклон принесет дожди в Петербург с 5 по 7 августа. В начале недели погоду в Северной столице будет определять северная часть антициклона, смещающегося с запада в центр Европейской России. Благодаря высокому атмосферному давлению в городе сохранится теплая и сухая погода, практически без осадков.

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