Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2026 9:12

Как арт-туризм меняет отдых в Ленинградской области

Музеи выходят за пределы стен, а туристы ищут не просто релакс, а интеллектуальное наполнение
Любовь ХОЛОПОВА
Искусство на пляже — перезагрузка или просто красиво, решайте сами. Фото предоставлено организатором.

Искусство на пляже — перезагрузка или просто красиво, решайте сами. Фото предоставлено организатором.

НОВЫЕ ЗАПРОСЫ

Туризм в Ленинградской области развивается стремительно. У региона есть всё, чтобы привлекать гостей: уникальная природа, богатое историческое наследие, памятники архитектуры, культурные достопримечательности. Но отрасль не стоит на месте, меняются и запросы самих путешественников. Природа и пляжный отдых больше не исчерпывают их ожидания.

- Люди сейчас хотят найти какой-то новый смысл в отдыхе. Прожить уникальный опыт, получить новые эмоции и впечатления, - говорит коммерческий директор курорта «Дом у моря» Наталья Саночкина

В ответ на эти запросы появляются новые форматы - гастрономические маршруты, музыкальные фестивали, этнографические экспедиции. Один из самых заметных трендов последнего времени - арт-туризм, когда искусство выходит за пределы музейных залов и встречается с природой. Концепция интеллектуального культурного отдыха сегодня востребована как никогда.

- Искусство выходит за пределы музея. Инсталляции на природе, художники на природе - это тренд, который набирает обороты и в России, и в мире, - добавляет Наталья Саночкина.

Приехал за тишиной, а нашёл выставку, это лучшее случайное впечатление дня. Фото предоставлено организатором.

Приехал за тишиной, а нашёл выставку, это лучшее случайное впечатление дня. Фото предоставлено организатором.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

В Ленинградской области культурный досуг уже становится трендом загородного отдыха. Одним из первых мероприятий такого формата стала выездная выставка «Ветер в волосах» музея современного искусства «Эрарта». Впервые для проведения экспозиции была выбрана площадка на берегу Финского залива, на территории загородного курорта.

- Очень правильно сейчас помещать искусство в контекст, более приближённый к людям, где они не ожидают его встретить. Арт-резиденций и арт-туризма становится всё больше. Для Ленинградской области это пока не такой масштабный тренд, но он начинается. И это большая возможность для гостей и жителей переместиться на природу, не ожидая увидеть выставку, и через искусство найти путь к себе, заглянуть внутрь и начать внутренний диалог, - говорит PR-директор музея Эрарта Александра Ильина

Кураторы отобрали 16 картин и арт-объектов в ярких, летних, «морских» тонах. Пространство у воды, по замыслу организаторов, меняет восприятие: лёгкость и беззаботность, которые дарит природа, накладываются на визуальный ряд, создавая эффект полного погружения и диалога с самим собой.

- В наш век информационной экспансии мы постоянно держим глаза в гаджетах, а искусство помогает начать видеть красоту, прислушаться к себе и понять, что мы чувствуем. У нас есть неофициальный девиз: в каждом из нас живёт художник. Это не значит, что нужно бежать и брать кисти. Это значит, что, начиная диалог с произведением искусства, мы сами становимся творцами. И это возможность для полной перезагрузки и релакса, - считает куратор выставки Анна Алексеева.

16 картин от Эрарты на Финском заливе, вход бесплатный для гостей. Фото предоставлено организатором.

16 картин от Эрарты на Финском заливе, вход бесплатный для гостей. Фото предоставлено организатором.

Первые посетители выставки подтвердили: идея культурного досуга работает! Гости курорта, приехавшие за тишиной и морским воздухом, неожиданно для себя оказывались в пространстве современного искусства. И это их обрадовало.

- Мы приехали отдыхать, а попали на выставку и это стало лучшим впечатлением дня. Картины такие лёгкие, летние, они словно дополняют природу. Или природа дополняет их! - поделилась одна из посетительниц.

Выставка «Ветер в волосах» будет работать до 30 сентября. Для гостей курорта вход на экспозицию бесплатный, для жителей и гостей Петербурга из музея «Эрарта» организован бесплатный трансфер, достаточно лишь купить билет в музей. Так что у всех, кто хочет продлить лето и заодно наполнить его новыми смыслами, ещё есть время: выставка на берегу залива продолжает свой диалог с природой и зрителями.