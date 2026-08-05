Как арт-туризм меняет отдых в Ленинградской области

Искусство на пляже — перезагрузка или просто красиво, решайте сами. Фото предоставлено организатором.

НОВЫЕ ЗАПРОСЫ

Туризм в Ленинградской области развивается стремительно. У региона есть всё, чтобы привлекать гостей: уникальная природа, богатое историческое наследие, памятники архитектуры, культурные достопримечательности. Но отрасль не стоит на месте, меняются и запросы самих путешественников. Природа и пляжный отдых больше не исчерпывают их ожидания.

- Люди сейчас хотят найти какой-то новый смысл в отдыхе. Прожить уникальный опыт, получить новые эмоции и впечатления, - говорит коммерческий директор курорта «Дом у моря» Наталья Саночкина

В ответ на эти запросы появляются новые форматы - гастрономические маршруты, музыкальные фестивали, этнографические экспедиции. Один из самых заметных трендов последнего времени - арт-туризм, когда искусство выходит за пределы музейных залов и встречается с природой. Концепция интеллектуального культурного отдыха сегодня востребована как никогда.

- Искусство выходит за пределы музея. Инсталляции на природе, художники на природе - это тренд, который набирает обороты и в России, и в мире, - добавляет Наталья Саночкина.

Приехал за тишиной, а нашёл выставку, это лучшее случайное впечатление дня. Фото предоставлено организатором.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

В Ленинградской области культурный досуг уже становится трендом загородного отдыха. Одним из первых мероприятий такого формата стала выездная выставка «Ветер в волосах» музея современного искусства «Эрарта». Впервые для проведения экспозиции была выбрана площадка на берегу Финского залива, на территории загородного курорта.

- Очень правильно сейчас помещать искусство в контекст, более приближённый к людям, где они не ожидают его встретить. Арт-резиденций и арт-туризма становится всё больше. Для Ленинградской области это пока не такой масштабный тренд, но он начинается. И это большая возможность для гостей и жителей переместиться на природу, не ожидая увидеть выставку, и через искусство найти путь к себе, заглянуть внутрь и начать внутренний диалог, - говорит PR-директор музея Эрарта Александра Ильина

Кураторы отобрали 16 картин и арт-объектов в ярких, летних, «морских» тонах. Пространство у воды, по замыслу организаторов, меняет восприятие: лёгкость и беззаботность, которые дарит природа, накладываются на визуальный ряд, создавая эффект полного погружения и диалога с самим собой.

- В наш век информационной экспансии мы постоянно держим глаза в гаджетах, а искусство помогает начать видеть красоту, прислушаться к себе и понять, что мы чувствуем. У нас есть неофициальный девиз: в каждом из нас живёт художник. Это не значит, что нужно бежать и брать кисти. Это значит, что, начиная диалог с произведением искусства, мы сами становимся творцами. И это возможность для полной перезагрузки и релакса, - считает куратор выставки Анна Алексеева.

16 картин от Эрарты на Финском заливе, вход бесплатный для гостей. Фото предоставлено организатором.

Первые посетители выставки подтвердили: идея культурного досуга работает! Гости курорта, приехавшие за тишиной и морским воздухом, неожиданно для себя оказывались в пространстве современного искусства. И это их обрадовало.

- Мы приехали отдыхать, а попали на выставку и это стало лучшим впечатлением дня. Картины такие лёгкие, летние, они словно дополняют природу. Или природа дополняет их! - поделилась одна из посетительниц.

Выставка «Ветер в волосах» будет работать до 30 сентября. Для гостей курорта вход на экспозицию бесплатный, для жителей и гостей Петербурга из музея «Эрарта» организован бесплатный трансфер, достаточно лишь купить билет в музей. Так что у всех, кто хочет продлить лето и заодно наполнить его новыми смыслами, ещё есть время: выставка на берегу залива продолжает свой диалог с природой и зрителями.