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Общество5 августа 2026 9:20

В Петербурге вспомнят священномученика Вениамина

Святой стал символом стойкости для города на Неве
Оксана НИКУЛИНА
Традиционное празднование Дня памяти священномученика Вениамина. Архив 2025 года. Фото предоставлено организатором.

Традиционное празднование Дня памяти священномученика Вениамина. Архив 2025 года. Фото предоставлено организатором.

13 августа 2026 года в Санкт-Петербурге состоится традиционное празднование Дня памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним за Христа пострадавших. Этот день - дань памяти одному из самых почитаемых в городе новомучеников, чья жизнь и подвиг неразрывно связаны с Петроградом.

Митрополит Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский) родился в 1873 году в семье священника. За свою жизнь он прошёл путь от монаха до ректора духовной семинарии, а в 1917 году произошло событие, уникальное для того времени: он был избран на Петроградскую кафедру свободным голосованием клира и мирян. Паства называла его «наш батюшка Вениамин» за простоту, отзывчивость и готовность разделить с людьми их заботы.

В 1922 году, под предлогом кампании по изъятию церковных ценностей якобы для помощи голодающим, начались гонения на Церковь. 29 мая митрополит Вениамин был арестован. Суд над ним и ещё 86 подсудимыми проходил с 10 июня по 5 июля в здании Дворянского собрания - ныне Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Подвиг священномученика неразрывно связан с историей города на Неве. Фото предоставлено организатором.

Подвиг священномученика неразрывно связан с историей города на Неве. Фото предоставлено организатором.

Во время процесса владыка держался мужественно. Его последнее слово было посвящено не оправданию себя, а доказательству невиновности других. На предложение трибунала признать вину, чтобы сохранить жизнь, он ответил фразой, ставшей символом его духовной стойкости:«Что бы вы ни провозгласили, приму как волю Божию. Слава Тебе, Господи Боже, за всё!»

Приговор был вынесен 5 июля: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия (Шеина), а также мирян Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова приговорили к расстрелу. Казнь состоялась в ночь на 13 августа 1922 года.

В 1992 году митрополит Вениамин был причислен к лику святых, а его общецерковное почитание совершается 13 августа.

Традиционно в этот день в Исаакиевском соборе пройдёт праздничное архиерейское богослужение. Божественную литургию возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В Большом зале Филармонии состоится памятный вечер с исполнением оратории «Страдалец до Голгофы». Произведение было создано по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и впервые прозвучало в 2022 году, в столетие мученической кончины митрополита Вениамина. В основу оратории легло его предсмертное письмо-завещание. Длительность произведения - 45 минут, ровно столько в 1922 году читали приговор Ревтрибунала.