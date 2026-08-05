В Петербурге вспомнят священномученика Вениамина

Традиционное празднование Дня памяти священномученика Вениамина. Архив 2025 года. Фото предоставлено организатором.

13 августа 2026 года в Санкт-Петербурге состоится традиционное празднование Дня памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним за Христа пострадавших. Этот день - дань памяти одному из самых почитаемых в городе новомучеников, чья жизнь и подвиг неразрывно связаны с Петроградом.

Митрополит Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский) родился в 1873 году в семье священника. За свою жизнь он прошёл путь от монаха до ректора духовной семинарии, а в 1917 году произошло событие, уникальное для того времени: он был избран на Петроградскую кафедру свободным голосованием клира и мирян. Паства называла его «наш батюшка Вениамин» за простоту, отзывчивость и готовность разделить с людьми их заботы.

В 1922 году, под предлогом кампании по изъятию церковных ценностей якобы для помощи голодающим, начались гонения на Церковь. 29 мая митрополит Вениамин был арестован. Суд над ним и ещё 86 подсудимыми проходил с 10 июня по 5 июля в здании Дворянского собрания - ныне Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Подвиг священномученика неразрывно связан с историей города на Неве. Фото предоставлено организатором.

Во время процесса владыка держался мужественно. Его последнее слово было посвящено не оправданию себя, а доказательству невиновности других. На предложение трибунала признать вину, чтобы сохранить жизнь, он ответил фразой, ставшей символом его духовной стойкости:«Что бы вы ни провозгласили, приму как волю Божию. Слава Тебе, Господи Боже, за всё!»

Приговор был вынесен 5 июля: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия (Шеина), а также мирян Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова приговорили к расстрелу. Казнь состоялась в ночь на 13 августа 1922 года.

В 1992 году митрополит Вениамин был причислен к лику святых, а его общецерковное почитание совершается 13 августа.

Традиционно в этот день в Исаакиевском соборе пройдёт праздничное архиерейское богослужение. Божественную литургию возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В Большом зале Филармонии состоится памятный вечер с исполнением оратории «Страдалец до Голгофы». Произведение было создано по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и впервые прозвучало в 2022 году, в столетие мученической кончины митрополита Вениамина. В основу оратории легло его предсмертное письмо-завещание. Длительность произведения - 45 минут, ровно столько в 1922 году читали приговор Ревтрибунала.