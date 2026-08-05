Солнце, мяч и мороженое. Как прошел спортивный праздник в Волхове

Профессиональные спортсмены провели мастер -классы для ребят. Фото: Тимур Румянцев.

ПРАЗДНИК СПОРТА

В последний день июля стадион «Локомотив» в Волхове превратился в настоящую спортивную столицу Ленинградской области. 39 команд, сотни юных футболистов и баскетболистов со всего региона собрались, чтобы показать себя, проверить силы и просто отлично провести время. Здесь проходил 10-й фестиваль «Активное лето». Третий год проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

– Турнир был очень классным и сложным – особенно запомнилась наша финальная встреча с командой «Сухарики». Первый матч выиграли со счётом 1:0, второй решили по пенальти после ничьей. Уровень соперников высокий, играть было интересно, – делится впечатлениями участник соревнований Никита Серов.

Жаркая борьба на поле, радость победы и никакой горечи поражения, потому что главное здесь всё-таки – игра.

– Каждый год участвуем здесь с друзьями – играем во дворе, тренируемся вместе. Для нас важно показать себя, проверить силы. Я из Волхова. За последние годы в городе явно больше парней увлекается футболом. Такие турниры обязательно нужно развивать дальше, – считает спортсмен команды «Мстители», победитель прошлого сезона в категории 15–17 лет Даниил Глухов.

Атмосферу праздника поддерживали не только спортивные баталии. После жарких матчей ребят ждал приятный сюрприз– мороженое. А для тех, кто хотел не только играть, но и учиться, организаторы пригласили настоящих звёзд. Фестиваль посетили профессиональные спортсмены: участник чемпионатов мира и Европы по футбольному фристайлу Роман Онипко и чемпион мира по баскетбольному фристайлу в составе сборной России Руслан Боравский. Вместе они провели спортивные мастер-классы и поделились ценным опытом с ребятами. Гости не просто демонстрировали трюки, а общались с ребятами, вдохновляя их на новые достижения.

10-й спортивный фестиваль «Активное лето» в Волхове. Фото: Тимур Румянцев.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

За десять лет фестиваль «Активное лето» вырос из небольшой спортивной инициативы в масштабное движение, объединяющее детей и подростков. Если на старте проекта в нём участвовали 146 ребят, то сегодня более 1 300 детей бесплатно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях во время летних каникул. Это стало возможно благодаря развитию АНО «ДРОЗД-Волхов» и поддержке компании «ФосАгро».

–Этот проект – отличный пример того, как можно вовлекать детей в спорт. Такой опыт можно и нужно перенимать другим районам: важно давать ребятам возможность попробовать разные направления, найти то, что действительно нравится, и почувствовать первые победы, – отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Сегодня фестиваль– это настоящее летнее приключение, игры, общение и активный отдых на свежем воздухе вместо общения в телефонах.

– Он способствует оздоровлению, развитию командного духа и укреплению социальных связей среди подрастающего поколения Ленобласти. Лучшего способа провести лето просто не существует, – добавила Екатерина Путронен.

А главное, что с каждым годом желающих участвовать в большом спортивном празднике становится больше.

– Игры прошли на высоком уровне: увеличилось количество участников как среди детей, так и зрителей. Мы внедрили новые форматы досуга: настольные игры, VR-очки, мини-футбол – всё это вызвало большой интерес у ребят, – говорит руководитель АНО «ДРОЗД-Волхов» Василий Клиновицкий.

Сегодня более 1 300 детей бесплатно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях во время летних каникул. Фото: Тимур Румянцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Соревнования объединили юных спортсменов на площадках по дворовому футболу и стритболу. И волховчане показали класс!

В стритболе ребята соревновались в двух возрастных категориях. Первое место заняли команды из Волхова – «Дрозд» (10-14 лет) и «Банан» (15-18 лет). В дворовом футболе среди первых тоже большинство волховчан. В четырех возрастных категориях три первых места заняли команды из Волхова: «Филипп Плейн» (11-14 лет), «Мстители» (15-17 лет), «Легенда» (18-20 лет), а также команда «Веговец» из Новой Ладоги (7-10 лет).Все участники фестиваля «Активное лето» ушли с праздника не только с победным настроением, но и с праздничными сувенирами. И, конечно, с мороженым. «Активное лето-2026» в Волхове удалось на все сто и в следующем году здесь снова будут ждать юных спортсменов со всего региона.