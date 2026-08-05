Лимит льготных займов для малого и среднего бизнеса на покупку авто и спецтехники из Петербурга увеличили до 30 млн рублей

Расширение льготного кредитования помогает укрепить реальный сектор экономики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фонд микрофинансирования Петербурга расширил программу льготных займов для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить до 30 млн рублей на покупку специальной техники и автомобилей, произведенных в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее в рамках программы «Автотранспорт и спецтехника для бизнеса» займы составляли до 5 млн рублей. В августе этого года лимит увеличили в шесть раз. Новая программа называется «Поддержка петербургских производителей спецтехники и автотранспортных средств».

- Расширение льготного кредитования помогает укрепить реальный сектор экономики. За время работы Фонда микрофинансирования компании Петербурга получили более 14,5 миллиардов рублей льготных займов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Условия займов: до 5 миллионов рублей под 3–12 процентов годовых с залоговым обеспечением и до 5 млн рублей без залога под 12 процентов годовых для представителей легкой промышленности, дизайна и обрабатывающего производства.

К слову, с начала года объем льготных займов Фонда превысил 790 миллионов рублей, а средний размер займа составил 4,1 миллиона рублей. Это на 13 процентов больше, чем в прошлом году.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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