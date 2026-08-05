«Приехал на Сапсане на три часа»: Сергей Семак сделал неожиданный сюрприз жене на 45-летие

Сергей Семак устроил сюрприз для своей жены Анны. Фото: личная страница Анны Семак в соцсетях

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна отметила 45-летний юбилей. В честь дня рождения она опубликовала в соцсетях откровенный пост, в котором поразмышляла о возрасте, вере и семейных ценностях.

По словам Анны, день рождения для нее - это не просто дата в календаре, а возможность вновь почувствовать связь с детством.

- Мне кажется, дата рождения - это не просто цифра. Кажется, что именно в этот день, раз в году, открывается невидимый портал в детство. С годами эта связь с истоками становится все более очевидна. 45 лет для меня - время обновления через возвращение домой, - написала Анна Семак в своих соцсетях.

Сергей приехал на несколько часов к своей жене в день рождения. Фото: личная страница Анны Семак в соцсетях

Она призналась, что и сегодня счастлива простым вещам, которые любила с детства: прогулкам с лошадьми, запаху полыни, воспоминаниям о тренировках и беззаботных моментах юности.

Но самым трогательным подарком для Анны стал сюрприз от семьи. Она рассказала, что Сергей Семак вместе с сыном Семеном неожиданно приехали поздравить ее, хотя она была уверена, что муж в этот момент встречает наследника в аэропорту Пулково после возвращения из Японии.

- У меня не было ни единой мысли, что Сережа с Семеном могут приехать сюрпризом. Мы созвонились, муж «ехал встречать сына из Японии в аэропорт Пулково». Приехал на Сапсане, чтобы лично меня поздравить и через три часа уехать обратно, - поделилась Анна.

К публикации она приложила фотографии с мужем и сыном, которые приехали разделить с ней праздник. Поклонники семьи Семака присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице счастья, здоровья и семейного благополучия.

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