Николай Валуев рассказал, что любит жарить шашлыки и ухаживать за растениями на даче. Фото: предоставлено "КП"

Где как не на даче проводить лето: кому-то отдых на участке помогает сделать паузу и отвлечься от работы и суеты, кто-то обожает копаться в огороде, а некоторые и вовсе остаются жить за городом в течение всего года. Узнали у известных петербуржцев, в каких они отношениях с дачной атмосферой.

Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский и его жена (между прочим, многодетные родители) ездят за город каждый выходные. Отдыхают всей семьей.

Александр Бельский с супругой Викторией. Фото: предоставлено "КП"

- Мы стараемся выбраться к Финскому заливу, погулять по пляжу и провести время вместе с детьми, – поделился председатель городского парламента. – Супруга занимается садом и огородом: выращивает овощи, зелень, ягоды, делает заготовки. Особенно мне нравится ее салат «Дунайский»: зимой открываешь банку – и лето снова рядом.

Дачником со стажем среди политиков Петербурга является и Николай Валуев. В прошлом легенда бокса, а ныне депутат Госдумы признался, что старается часто выбираться на природу с близкими и друзьями. Главная традиция – шашлыки.

- Загородный дом является сакральным местом для всех нас, у каждого члена моей семьи там есть любимый уголок, – рассказал Валуев. – А еще мы с женой настоящие садоводы: постоянно ухаживаем за растениями на участке, регулярно высаживаем новые виды цветов и деревьев.

Среди артистов Северной столицы главный дачник, без сомнения, Билли Новик, бессменный лидер джаз-группы Billy’s Band. Правда, так было не всегда. По словам Новика, он был одержим городом до 40 лет, а потом влюбился в дачу.

Билли Новик фанатеет от ландшафтного дизайна. Фото: предоставлено "КП"

- До 2016 года я избегал природу, но потом у меня появился свой участок, а потом и дом, теперь я каждое лето с большим удовольствием ухаживаю за своими соснами, вереском, можжевельником, рододендронами и пряными травами, – говорит музыкант. – Правда, до огорода я пока не дорос, однако в прошлом году впервые вырастил кабачки, а в этот раз посадил еще и тыкву.

А еще дача служит местом для репетиций и создания новых мелодий, добавляет Билли Новик.

Дачную атмосферу советской эпохи ценит режиссер Алексей Герман-младший. Участок достался ему от родителей.

Алексею Герману-младшему досталась дача от именитых родителей. Фото: предоставлено "КП"

- Я очень люблю все эти рудименты советской эпохи, коих осталось совсем немного. Люблю гулять на даче, а иногда собираю чернику, – признался Герман-младший. – Однако здесь приятно и работать, поэтому я стараюсь приезжать летом, чтобы спокойно подумать над новым фильмом, довести до ума сценарий, написать что то важное.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова выращивает на даче яблоки и ягоду. Кроме того, у нее есть небольшой зимний сад, где она ухаживает за множеством разных растений и цветов, в том числе орхидеями.

Светлана Агапитова с внуками на даче. Фото: предоставлено "КП"

- Поэтому раз в неделю обязательно надо приехать туда, полить, поухаживать, поговорить с любимцами. И им хорошо, и у меня релакс, отдых от трудов праведных. А еще по зеленому газону любят носится наши дети и собаки.

Руководитель исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Кондратьева сообщила, что дача дает ей возможность перевести дух от рабочих будней.

Екатерина Кондратьева любит дачу за шикарные виды. Фото: предоставлено "КП"

- В центре дачного отдыха для меня всегда три вещи: природа, семья и полноценное восстановление. Здесь никто не достает тебя бесконечными звонками и совещаниями, зато есть тишина, речка и возможность побыть с близкими, – сказала она.

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