Специалисты КГИОП завершили основные реставрационные и стройработы по сохранению жилого дома художника в Репино, на территории музея-усадьбы «Пенаты». Объект культурного наследия федерального значения полностью восстановили, сохранив его исторический вид. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Посетители музея-усадьбы смогут увидеть восстановленные интерьеры дома, какими их задумывал сам Илья Репин, уже весной 2027 года. Впервые за 60 лет пространства усадьбы отражают авторский замысел художника.
- В рамках основного этапа реставрации заменили кровельного покрытия и световых фонарей, отремонтировали фасады, восстановили деревянные ограждений крылец, наличников, кронштейнов и резных панелей, заменили балки перекрытий и элементов стенового бруса, укрепили дверных проемов и межэтажных балок, а также установили лаг для финишного покрытия, - рассказала в пресс-службе Смольного.
Кроме этого, строители утеплили перекрытия первого этажа и чердака, отделали внутренних помещений, демонтировали аварийных пристроек и возведение новых конструкций, обустроили отмостки из булыжника по периметру здания и обновили инженерные системы.
Завершающий этап реставрации планируют закончить зимой 2026 года. В это время изготовят дверные полотна по историческим образцам, смонтируют радиаторы, устроят наружную лестницу и деревянные ходовые мостки на крыше, а также установят водосточные трубы и проведут пусконаладочные работы инженерных систем.
Музейный коллектив работает над восстановлением мемориальной экспозиции: проектируются вводные залы, готовится новый аудиогид и реставрируются музейные предметы.
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