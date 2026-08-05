Завершающий этап реставрации планируют закончить зимой 2026 года. Фото: www.gov.spb.ru

Специалисты КГИОП завершили основные реставрационные и стройработы по сохранению жилого дома художника в Репино, на территории музея-усадьбы «Пенаты». Объект культурного наследия федерального значения полностью восстановили, сохранив его исторический вид. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Посетители музея-усадьбы смогут увидеть восстановленные интерьеры дома, какими их задумывал сам Илья Репин, уже весной 2027 года. Впервые за 60 лет пространства усадьбы отражают авторский замысел художника.

Объект культурного наследия федерального значения полностью восстановили. Фото: www.gov.spb.ru

- В рамках основного этапа реставрации заменили кровельного покрытия и световых фонарей, отремонтировали фасады, восстановили деревянные ограждений крылец, наличников, кронштейнов и резных панелей, заменили балки перекрытий и элементов стенового бруса, укрепили дверных проемов и межэтажных балок, а также установили лаг для финишного покрытия, - рассказала в пресс-службе Смольного.

Музейный коллектив работает над восстановлением мемориальной экспозиции. Фото: www.gov.spb.ru

Кроме этого, строители утеплили перекрытия первого этажа и чердака, отделали внутренних помещений, демонтировали аварийных пристроек и возведение новых конструкций, обустроили отмостки из булыжника по периметру здания и обновили инженерные системы.

Завершающий этап реставрации планируют закончить зимой 2026 года. В это время изготовят дверные полотна по историческим образцам, смонтируют радиаторы, устроят наружную лестницу и деревянные ходовые мостки на крыше, а также установят водосточные трубы и проведут пусконаладочные работы инженерных систем.

Впервые за 60 лет пространства усадьбы отражают авторский замысел художника. Фото: www.gov.spb.ru

Музейный коллектив работает над восстановлением мемориальной экспозиции: проектируются вводные залы, готовится новый аудиогид и реставрируются музейные предметы.

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