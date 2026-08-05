Дворник с добрым сердцем стал первым «Героем Комсомолки»

Канибек Нурдинов, победитель конкурса «Герой Комсомолки». Фото: Кристина Алексеева.

В начале лета «Комсомольская правда в Петербурге» вместе с «Фабрикой наград» запустила проект «Герой Комсомолки». Мы решили: настало время говорить спасибо тем, кто каждый день делает наш город лучше, но редко попадает в новости. Не чиновникам, не бизнесменам, а простым людям, чей труд и добрые поступки остаются за кадром. Дворникам, врачам, учителям, волонтёрам. Тем, кто не ищет славы, но без кого Петербург не был бы таким, какой он есть. И вот первый победитель народного голосования. Его историю прислали в редакцию жители дома 37 на Дибуновской улице. Знакомьтесь: Канибек Нурдинов, дворник. Человек, который стал сердцем своего двора.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

- В нашем дворе всегда светит солнце. И у него есть имя -Канибек, - написали петербуржцы в редакцию.

Удивительно, но за этой простой фразой - целая жизнь, наполненная заботой о тех, кто рядом. Канибек не просто метёт двор, он стал настоящим хранителем дома. У каждого жителя обязательно найдется светлая история, связанная с ним.

Как-то под палящим солнцем одному из жителей стало плохо прямо на улице. Канибек, проходя мимо, мгновенно заметил, что человек еле держится на ногах, и подоспел на помощь. Поддержал, довёл до парадной и не ушёл, пока не убедился, что сосед в безопасности. Когда тот отказывался от помощи и скорой, Канибек настоял: нужно убедиться, что дома кто-то есть, кто сможет за ним присмотреть.

- Мы не врачи, но мы люди, мы не должны проходить мимо, мы должны помогать слабому. Этому нас учит Канибек своим примером, - пишут жители.

А когда в подъезде обосновались незваные гости, Канибек не испугался. Узнав, что соседки собрались в ночной рейд, чтобы выгнать бомжей, он не стал их отговаривать. Он не раздумывая пошёл с ними: «Одни не пойдете!». Закрыл женщин своей спиной, осветил фонариком путь и выдворил непрошеных «квартирантов». А на следующий день уже возглавлял бригаду уборщиц, выносил мусор и дезинфицировал всё вокруг.

- Это теперь ключевое слово в нашем дворе - «мы вместе». И Канибек всегда с нами, готов поддержать любую благую инициативу и внести в неё вклад, - добавляют соседи.

ЗАМЕТИТЬ, УСПЕТЬ, ПОМОЧЬ

Горожане признаются: больше всего в Канибеке поражает его удивительная способность видеть людей. Он всегда открывает и придерживает дверь для пожилых, помогает выносить тяжёлый мусор, подхватывает ношу, которую человек едва тащит. И всё это - без просьб. «Иногда даже удивляешься, откуда он возник, да ещё так вовремя!» — удивляются жители.

А ещё Канибек очень внимателен к детям. Постоянно благодарит родителей за воспитанных сыновей и дочерей, улыбается им.

- У нас есть традиция: обязательно поздороваться с дворником, начать день с его улыбки. И день точно задался, - пишут жители.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОБРОТУ

За эту душевную теплоту и неравнодушие Канибек и стал одним из трёх победителей первого тура конкурса «Герой Комсомолки». Герою вручили эксклюзивную памятную награду от «Фабрики наград» и пригласили в редакцию «Комсомольской правды».

Проект призван находить и отмечать тех, кто делает Петербург лучше каждый день, не ради славы, а по велению сердца. Согласитесь, настоящий герой - это не супермен в плаще. Иногда это дворник, который каждое утро дарит соседям улыбку, не проходит мимо чужой беды и умеет собрать вокруг себя людей.

Канибек Нурдинов получил памятную наградную табличку, которая останется на его рабочем месте и будет вдохновлять коллег. И, конечно, радовать жителей дома на Дибуновской улице, которые теперь знают: счастье и добро начинаются с малого. С человека, который всегда готов улыбнуться при встрече и подставить плечо.