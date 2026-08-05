Форт Император Александр Первый. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кронштадте завершились съемки второго сезона приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды». Ведущим снова стал Александр Петров, а в спецвыпуске к нему присоединился Сергей Бурунов, сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Как признались актеры, работать дуэтом оказалось легче: актеры давно знакомы и работали не раз работали в совместных проектах. Петров признался, что рад партнерству с Буруновым, ведь с ним можно молчать в гримерке перед эфиром и не чувствовать неловкости.

Сергей Бурунов и Александр Петров. Фото: СТС

- Именно я должен быть на месте основного ведущего «Форта». Все жду, когда мои молитвы услышат, а пока решил напомнить Александру Андреевичу, кто здесь самый талантливый, - шутит Бурунов. Впрочем, он получил массу удовольствия от поездки в Петербург и прогулок по фортам, хотя бегать по ним вместе с участниками, по его словам, - особый вид мазохизма.

Снимали проект на фортах Император Александр Первый и Кроншлот. В этом сезоне задача для съемочной команды усложнилась: на форте появились ресторан, библиотека и даже прачечная. Испытаний стало больше, и они опаснее: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте и попадают в липкую комнату. Погода на острове в Финском заливе постоянно меняется, из-за ураганов и ливней не раз срывались съемки.

Кадр со съемок. Фото: СТС

По легенде шоу, в каждом выпуске звезды приплывают к форту, где их ждут испытания. Чтобы найти сокровища в форте Кроншлот, нужно собрать пять частей ключа. Если команда побеждает, все заработанные деньги уходят в выбранный участниками благотворительный фонд.

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